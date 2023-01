Wethe People

La frase del título es como empieza la constitución de los Estados Unidos de América. «Nosotros el Pueblo». La inclusión de esa sentencia en lugar tan destacado, con letras mucho más grandes que las del resto, supuso una auténtica revolución en su momento, pocos años antes de que los franceses se sublevaran frente al llamado Antiguo Régimen y la potencia del Siglo de las Luces, el XVIII, el de la Ilustración, acabara revolviendo los cimientos de la sociedad. Entrábamos en un nuevo periodo que ha derivado en el actual, aunque, en verdad, sin darnos cuenta, hoy en día estamos inmersos en otra revolución, de cariz muy tecnológico. Pero eso es otra historia.

Los americanos llaman a su guerra de independencia Revolutionary War, «guerra revolucionaria». No me voy a meter en nomenclaturas, pero entiendo el sentido de esa denominación. A partir de su emancipación, el ascenso de los Estados Unidos hacia la hegemonía mundial ha resultado imparable. Tras liberarse de la metrópoli, se lanzaron hacia el dominio económico y social del mundo entero. Su crecimiento, su poder, empezó a ser brutal después de las dos guerras mundiales, de las que salieron ganadores sin que su territorio se viera apenas dañado --solo Pearl Harbor, en la remota Hawai, sufrió un ataque--. Tras esas dos devastadoras contiendas, siguieron con la llamada «guerra fría». También resultaron vencedores pese al tropiezo de Vietnam. Ahora lideran el modelo económico y social de occidente sin paliativos. Sin alternativas posibles. Queremos creer que en Europa somos distintos. Sí, pero no tanto.

Esto me lleva a Halloween y las discusiones de salón --o de barra de bar-- sobre quién inventó esa fiesta, si los norteamericanos o los irlandeses --los celtas, vamos--. Igual que el Imperio romano tomaba las deidades locales de los pueblos sometidos a su poder por las armas y las incorporaba a su panteón, Estados Unidos ha absorbido las tradiciones de los emigrantes que llegaron allí y las ha adaptado a su manera. El «trato o truco», las calabazas, los disfraces de zombis… todo eso se gesta en la Norteamérica del siglo XX, no en los albores de la civilización europea.

Acción de Gracias

El último jueves de noviembre, ellos celebran un día bonito, Acción de Gracias. Se reúnen las familias en torno a un pavo relleno y agradecen a Dios o a quien quieren el poder juntarse. El origen de esta festividad es difuso; he leído teorías variadas, incluso que fueron españoles quienes lo crearon, pero eso importa poco. Lo que me interesa es cuánto vamos a tardar en importarlo. Bueno, no me parece una fiesta desdeñable, la verdad.

Por último, dentro de las grandes festividades de ese país está el 4 de julio, su día nacional. ¿También esto lo acabaremos celebrando aquí? Alguno diría que no, que es absurdo. ¿Seguro? La corona española, apoyó la independencia de los emergentes Estados Unidos. Bien es cierto que más por aquello de que «los enemigos de mis enemigos son mis amigos», y es que en aquella época competíamos con Gran Bretaña por la supremacía mundial.

Aún más curioso es que la fiesta nacional de aquí, el 12 de octubre, conmemore el descubrimiento de aquellas tierras. Cabría que la adoptasen ellos, pensaría uno. Pero no, en los últimos años por allí tumban estatuas de Colón y fray Junípero, como si los descubridores fuesen demonios y ellos hubiesen tratado a los aborígenes con justicia y no sacándolos de allí a tiro limpio. Miren cualquier western y verán cómo hasta no hace mucho incluso se vanagloriaban de ello.

EEUU tiene cosas grandiosas que deberíamos imitar. Otras no tanto. ¿Estamos adoptando las correctas? Quién sabe…

Editor de La Pajarita Roja