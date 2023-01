Benvingut 2023

Inici d’any, moment de fer balanç d’allò viscut i fer propòsits per a I’any vinent. El 2023 es vaticina marcat per un període electoral que arriba més prompte del que la meua ànima ha assumit, ja son gairebé 4 anys que vaig començar en l’aventura de ser regidora, però si he d’assenyalar un moment del 2022 que m’ha marcat, és el dia que va vindre la filla del meu company Santi al Ple. Va ser una situació desesperant. Els portaveus havíem negociat per adaptar-nos als horaris de cadascú, especialment dels que no tenen dedicació exclusiva i mantenen les seues feines i professions, com jo inicialment. En altres legislatures on nosaltres governàvem, qui m’ha precedit, diu que no hi havia problema, s’entenia que s’ha de procurar l’assistència de tots els regidors, totes i cadascuna de les regidores de cada partit representem el nostre veïnat, per això estem ahí. Però, en esta legislatura s’ha imposat la majoria absoluta i ha guanyat què en moltes ocasions, les sessions es facen quan als regidors socialistes els va bé, tenint en nul·la consideració, no només les feines dels regidors que tenen altres professions, sinó el que és més greu encara, la conciliació familiar i, en este cas que conte, flagrant i trist, amb un bebé acabat de nàixer.

L’administració hem de ser exemple. Si les institucions tracten este tema així, com esperem exigir que s’avance en conciliació? Ens sembla cridaner que els ajuntaments del voltant puguen permetre amb tota normalitat que es vote telemàticament en estos casos. A Vila-real, malauradament, som una illa jurídica on el que a pocs quilòmetres és possible, ací s’afirma que és i·legal. Cal reflexionar envers este tema i tants altres. L’empatia no pot estar absent al nostre Ajuntament. No ens ho podem permetre. Portaveu Compromís per Vila-real