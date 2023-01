Missioners des de la infància

L’autor dels capítols 40-49 del Llibre d’Isaïes és un profeta que exerceix el seu Ministeri durant l‘exili a Babilònia. Dins aquest bloc destaquen quatre Cants que prefiguren un personatge presentat com el Servent del Senyor i que configuren la imatge de Messies que farà realitat Jesús de Natzaret. El 2n Cant (49,1-13) presenta un personatge singular amb missió a favor de tot un grup, el poble d’Israel; però en definitiva el Senyor l’ha fet llum de tots els pobles perquè la seva salvació arribi d’un cap a l’altre de la terra.

És la constant en l’estil de Déu: l’elegit és un particular que rep l’encàrrec diví, però el do de Déu no té destinació restringida sinó universal. Primer la missió afecta al poble de Jacob-Israel; però al final el marc de la missió s’eixampla fins arribar a ser constituït llum de les nacions.

És el dinamisme missioner inherent a la identitat cristiana. No podem viure la fidelitat personal a Déu sense un veritable neguit apostòlic perquè la Bona Nova de l’Evangeli arribi amb força a tots els pobles.

L‘elegit ha sentit la crida de Déu en un moment històric determinat, però de fet Déu ja havia format el seu Servent des del si de la mare. La crida del Senyor, com acció de Déu, arrela en l’eternitat; tot i que la presa de consciència de l’elegit té lloc en un moment de la seva història personal.

Igualment Pau, per voler de Déu, ha estat cridat a ser apòstol de Jesucrist: en realitat Déu l’havia escollit des de les entranyes de la mare (Ga 1,15) però ell va sentir la crida de Déu prop de Damasc (Ac 9,3). No importa on té lloc la crida (vora el llac de Galilea o en el camí prop de Damasc), sempre i quan de debò sigui Crist el Senyor qui confia la missió apostòlica.

En aquesta Jornada de la Infància Missionera visquem aquesta doble dimensió: educant els més petits de les nostres Comunitats en l’esperit missioner i pregant amb compromís cristià pels xiquets i xiquetes dels Països de Missió perquè els arribi amb força l’amor del Pare Déu.

Administrador diocesà de Tortosa