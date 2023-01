El apocalipsis

Pues no. Al final no se produjo ese apocalipsis, vaticinado, y anhelado, por Feijóo, y antes por Casado, para utilizarlo meramente como arma electoral. Un remake del «cuanto peor para todos, mejor para mí», dicho por Mariano Rajoy en junio del 2017. Penoso que nuestros líderes políticos con posibilidades de gobernar tengan que vaticinar catástrofes, en lugar de aportar propuestas en beneficio de la ciudadanía. Pero claro, ¿qué pasa cuando no se cumplen esos pronósticos? ¿Lo reconocen? Qué va, ya ha contestado Cuca Gamarra que «hay que cambiar la política económica». Sí señora, con un par, si la cosa va bien, hay que cambiarla, que eso no interesa.

El problema para algunos es que los datos son tozudos, y resulta que a pesar de los pesares, la economía española, por primera vez en muchos años, y posiblemente en la historia, está entre las mejores a nivel europeo y mundial, tras el periodo de crisis por la pandemia y la guerra de Ucrania. Pero el árbol no nos tiene que impedir ver el bosque, y concretamente en nuestra provincia, los buenos resultados son fruto de los primeros meses del 2022 y tendencia positiva que se arrastraba del 2021. No así el último trimestre del 2022, donde ya se evidenciaba una paralización de la economía provincial debida principalmente al encarecimiento de los productos energéticos y sobre todo al desorbitado incremento de las materias primas de la industria cerámica. Y como todo el mundo sabe, cuando la cerámica estornuda, la provincia de Castellón se resfría. Son las consecuencias del monocultivo, que cuando las cosas se tuercen, todos/as pagamos las consecuencias, o dicho de otra manera, a todos y todas nos afecta. Y en este momento estamos en una situación complicada, como ya se ha puesto de manifiesto en diferentes ocasiones, y por parte de UGT vamos a seguir haciéndolo hasta que las soluciones que se aporten sean las necesarias para garantizar la competitividad del sector, y por lo tanto, el mantenimiento, e incremento, de los puestos de trabajo. Todas las medidas nos van a parecer pocas, y algunas lo son, pero es de justicia resaltar la implicación de la Diputación y la Generalitat, conforme no podía ser de otra manera, ya que el presidente del organismo provincial está moviendo todos los hilos posibles para conseguir la implicación de la Generalitat y el gobierno central. Como muestra, las continuas visitas y entrevistas de diferentes Consellerias y miembros del Gobierno central, desde ministros y, recientemente, la vicepresidenta, hasta el mismo presidente Sánchez. Por cierto, es la primera vez en la historia de Castellón que un presidente del Gobierno central la visita dos veces en el mismo año. A ver si cunde el ejemplo, y dejamos de ser invisibles. Evidentemente, la solución tiene que venir del Gobierno central, y esta tiene que ser equiparar los costes de los principales competidores, véase Italia, con nuestra industria, ya que en igualdad de condiciones, se ha demostrado la prevalencia del clúster cerámico provincial. Con referencia a la visita de la vicepresidenta el pasado miércoles 11 de enero, dentro de la jornada Puerto e Industria, generando oportunidades, creo que su intervención generó cierta decepción, ya que algunos pensaban que podía aportar más datos sobre las ayudas al sector gasintensivo, pero lógicamente no fue así, ya que vino en plan político. Pero creo que se llevó una idea bastante clara de lo que representa el sector para la sociedad provincial. La verdad es que la jornada fue un chute de optimismo sobre el potencial que tiene la provincia, en energías renovables y sostenibles, aportado por las empresas de nuestro territorio, como bp, Iberdrola, UBE..., sin olvidarnos de los proyectos de investigación del sector cerámico en este campo. Desde UGT queremos agradecer la invitación de PortCastelló a esta jornada, ya que las empresas las forman todos, empresarios, y trabajadores y trabajadoras. Secretario General de UGT Comarques de Castelló