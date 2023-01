La Vall torna a estar en el mapa per coses positives. L’última que hem donat a conéixer és l’eixida de la sisena etapa de la Volta a Espanya des de l’entorn de les Coves de Sant Josep, per a aprofitar la repercussió publicitària que comporta este aparador de promoció televisiva mundial. El focus mediàtic estarà sobre nosaltres tant a escala nacional com internacional, amb els 1.400 periodistes que s’acrediten cada any per a cobrir un dels principals esdeveniments ciclistes del món.

L’eixida d’esta sisena etapa de la Volta serà des del Paratge de Sant Josep el dijous 31 d’agost. L’etapa constarà de 181,3 km i finalitzarà en l’Observatori Astrofísic de Javalambre. La província de Castelló acollirà una altra etapa entre Morella i Borriana, fet que generarà un impacte econòmic estimat d’1,5 milions d’euros. I d’eixos diners, una part repercutirà directament a la nostra ciutat.

La Diputació de Castelló és qui gestiona el pas de la Volta quan passa per la província. Després de no haver recorregut les nostres carreteres durant la pandèmia, enguany des del govern provincial vam tindre clar que havia de tornar. I com a diputada d’Esports, des de les primeres converses amb el director de la Volta, vaig tindre clar que una de les etapes eixiria de la Vall.

Per dos motius principals. El primer per la gran tradició ciclista que té la ciutat i que es demostra en la quantitat de ciclistes professionals que hem exportat, en la presència de tres vallers que treballen en l’organització de la Volta i en la gran quantitat d’aficionats i de clubs que practiquen i gaudeixen amb este esport. El segon és la promoció turística d e les Coves de Sant Josep, com ja he dit abans.

Que la Volta a Espanya vinga a la Vall constata la importància d’estar als llocs on es prenen les decisions per a aconseguir coses que beneficien a la ciutat i als vallers i valleres. Per això també hem adjudicat ja les obres de construcció d’una nova pista de ciclisme en el polígon Belcaire, gràcies a una subvenció de més de 220.000 euros de la Diputació de Castelló. Perquè igual que donem suport a l’esport d’elit també ho fem amb l’esport de base, que és present i també futur i promou entre els nostres xiquets i joves els valors positius de l’esport.

El 31 d’agost (i els dies anteriors i posteriors) es parlarà de la Vall i tindrem ressò a tot el món perquè els millors ciclistes mundials estaran ací. L’anunci ja ha creat una gran expectativa, perquè tenim molta afició ciclista a la nostra ciutat i a la nostra comarca i província. A més l’etapa serà encara en plena temporada altura turística, amb molta gent visitant les Coves de Sant Josep i amb persones de tots els llocs d’Espanya encara en les seues segones residències de les platges més properes.

És evident que la Vall ha recuperat la capacitat d’influir en la presa de decisions polítiques a les administracions superiors. Amb això estem sent capaços de tornar a tindre el lideratge que vam perdre durant l’últim mandat municipal del PP. També en la Diputació s’ha vist que hi ha una altra manera de governar i fer política, en la qual no sempre es beneficia als mateixos de sempre.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó i diputada provincial d’Esports