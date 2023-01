Sí liberal, sí progresista

El pasado fin de semana asistí como compromisario a la VI Asamblea de Ciudadanos, participé en la ponencia de Estrategia y Valores, viví en primera persona como los representantes de los afiliados dimos nuestro apoyo a algunos cambios sobre el documento inicial planteado. Uno la ampliación en la descripción de nuestros valores estableciendo que Ciudadanos es un partido político liberal y progresista.

Me gustaba la ponencia presentada, pero las modificaciones aprobadas durante la asamblea la han mejorado todavía más. Es un buen comienzo para esta nueva etapa que empieza cargada de ilusión y ganas, en la que esperamos, sobre todo, consolidar un proyecto político centrado, pragmático y moderado, a través del cual plantear reformas que mejoren nuestro país y ayuden a fortalecer la defensa y el avance de las libertades individuales.

El significado

Aun así, me faltaba algo, una explicación clara y entendible para cualquier persona de qué significa ser liberal y progresista. En la jornada del domingo me la dio el copresidente de ALDE, el irlandés Timmy Dooley, al citar a John F. Kennedy: «Si por liberal quieren decir alguien que mira hacia adelante y no hacia atrás, alguien que da la bienvenida a nuevas ideas sin reacciones rígidas, alguien que se preocupa por el bienestar de las personas: su salud, su vivienda, sus escuelas, sus trabajos, sus derechos civiles y sus libertades civiles... si eso es lo que quieren decir con un liberal, entonces me enorgullece decir que soy un liberal».

Las etiquetas pueden confundir porque cada cual las interpreta o percibe a su manera, algunos las utilizan para descalificar, pero la frase acuñada por el presidente americano en 1960 describe a la perfección lo que la ciudadanía puede esperar de Ciudadanos: mirar al futuro con la mente abierta para mejorar el bienestar de nuestros vecinos, contribuyendo a que se lleven a cabo cambios que mejoren los servicios sanitarios, el acceso a la vivienda, el sistema educativo, sus condiciones de trabajo, se garantice el ejercicio de sus derechos y el respeto a sus libertades.

Diputado provincial de Ciudadanos y portavoz en Vila-real