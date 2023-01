L’Alcora, ceràmica i molt més...

Un destacat patrimoni industrial i natural, monuments emblemàtics, singulars tradicions, festes d’interés turístic, una rica gastronomia… Aquesta setmana, hem estat presents en Fitur 2023 per a donar a conéixer els principals atractius turístics de la nostra localitat. L’Alcora és molt. Principalment, ceràmica. La ceràmica ens defineix i ens diferencia. És ànima, motor i orgull; passat, present i futur del nostre poble.

El Museu de Ceràmica és una visita obligada. Es tracta d’un espai viu, tot un referent en el seu àmbit en el qual es pot gaudir de magnífiques col·leccions i participar en els seus tallers. Va nàixer en 1994 amb la vocació de recuperar, exposar i divulgar el patrimoni ceràmic de l’Alcora.

Amb la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda com a protagonista, un dels nostres punts forts és, sens dubte, el patrimoni industrial. Des de 2016, estem immersos en la recuperació d’aquesta emblemàtica manufactura, fundada en 1727, la primera indústria ceràmica espanyola, considerada com l’origen de la millor ceràmica europea del segle XIII.

En 2021 es va obrir al públic el primer espai restaurat, condicionat i equipat, la Nau dels Forns. Un espai que és també zona d’acolliment de visitants, centre d’interpretació de la fàbrica i punt d’inici de les diferents rutes turístiques, urbanes i naturals, que giren entorn del patrimoni industrial de l’Alcora, en les quals s’explica l’impacte de la ceràmica en la nostra localitat en l’àmbit històric, urbanístic, artesanal, industrial, etc.

Emblema comarcal

A l’Alcora mirem al futur des dels nostres orígens, un altre clar exemple és es Castell de l’Alcalatén, tot un emblema comarcal en el qual des de l’Ajuntament estem completament bolcats. La finalitat és rehabilitar-lo, posar-lo en valor i enaltir-lo com el que és, una vertadera joia patrimonial amb molt de futur.

L’última actuació, realitzada aquest passat 2022, ha consistit en la rehabilitació de l’alcassaba. A més, s’ha creat un itinerari de visita, que envolta al castell, i una passarel·la que facilita l’accés fins a la part més alta.

Per a fer encara més atractiva la visita, l’Ajuntament comprarà aquest any tres parcel·les en els voltants del castell. L’objectiu és crear una gran àrea recreativa en plena naturalesa, en la línia del paratge de Sant Vicent, amb berenadors, zona infantil, etc., una iniciativa que servirà per a enriquir l’experiència i que veïns i visitants puguen gaudir del castell i del seu paisatge privilegiat.

L’Alcora destaca també pel seu singular i dinàmic calendari cultural i festiu. Entre les celebracions, destaquen les de Setmana Santa i Pasqua, amb la Rompida de la Hora, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, Festa d’Interés Turístic de la Comunitat Valenciana i Bé d’Interés Cultural. També la Festa del Rotllo, un dels dies grans de l’Alcora, declarada Festa d’Interés Turístic Provincial. I com no, les nostres festes majors, les Festes del Crist, Al-qüra Medieval, Maig Ceràmic... Sense oblidar-me de genuïnes i ancestrals tradicions com Sant Antoni i la Rècua Arriera, l’Albà, la Fira del Mussol…

Productes turístics dinàmics

L’Alcora té un gran potencial i estem treballant per a recuperar i posar en valor els recursos disponibles i transformar-los en productes turístics dinàmics que generen ocupació i riquesa en l’entorn local i comarcal.

També recomane vindre a la nostra localitat per a gaudir de les col·leccions i activitats del Museu de Ceràmica, dels nostres paratges naturals, com el de Sant Vicent, de les pedanies d’Araia i la Foia de l’Alcalatén, de les nostres rutes senyalitzades i visites guiades, de les activitats d’aventura de la mà de Viu Natura… Sobren els motius. Us esperem!

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló