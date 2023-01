Impuls turístic a Almenara

Almenara té un gran potencial turístic, que s’ha incrementat notablement amb les obres dels espigons realitzades a la platja Casablanca, recuperant terreny i aconseguint una nova línia de platja que donarà un nou impuls turístic i econòmic a la localitat, a més d’una major protecció davant els temporals. Aquesta ha sigut la gran novetat que enguany s’han presentat a Fitur, la fira turística més important que està celebrant-se a Madrid, i on un any més, i ja en van molts, Almenara està present per a donar-se a conèixer.

I ho hem fet per a presentar la nostra platja, però també la nostra natura, amb els Estanys i la Marjal, així com l’Aula de la Natura, junt les nostres muntanyes. Cal dir que durant l’any passat prop de 1.000 persones, la grandíssima majoria estudiants, han acudit a les visites guiades que hem oferit en aquesta zona.

I també hem presentat el gran patrimoni que tenim, com el Castell, i com no, el Centre d’Interpretació de la Línia XYZ que des de març, quan va reobrir, ha tingut més de 500 visitants, així com també el Conjunt Memorial de Darrere del Castell, on seguim invertint per recuperar patrimoni i on fem visites guiades. En este sentit, l’interès de la gent per conèixer aquest conjunt patrimonial i de memòria traumàtica és notable, sumant més de 300 persones a les visites guiades periòdiques que es realitzen per a grups reduïts.

Les nostres arrels

I com no, hem promocionat el nostre poble, Almenara, amb els seus carrers, les seues fonts, el seu terme, els grans edificis, el Molí d’Arròs amb la col·lecció museogràfica, així com també la nostra gastronomia, cultura, festes i tradicions donat a conèixer les nostres arrels i les nostres costums.

Finalment, dir que des de fa prop de 20 anys, sempre he estat present personalment a Madrid, primer com a regidora i després com a alcaldessa representant al poble i donant-lo a conèixer. Enguany, encara que eren les meues intencions anar, finalment per qüestions personals, no he pogut assistir, no obstant, un any més hem posat Almenara al mapa turístic i ha estat molt ben representada gràcies a Turisme Comunitat Valenciana, al Patronat Provincial de Turisme i Castelló Sud, perquè la unió fa la força, i ací, anem tots junts buscant la promoció comú de tota la nostra zona. I mentre, nosaltres no parem, i per això seguim treballant pel desenvolupament turístic del nostre poble.

Alcaldessa d’Almenara