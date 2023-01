Per les víctimes del franquisme

En els escassos 45 anys que té la jove democràcia espanyola, des del Partit Socialista hem treballat sense descans per a construir un estat de benestar que protegira a la ciutadania i permetera el desenvolupament del nostre territori. Hem aprovat infinitat de lleis que han servit per a garantir drets bàsics com l’avortament, condicions laborals dignes o l’accés gratuït a un sistema educatiu i sanitari de qualitat.

Però teníem una assignatura pendent amb els qui van lluitar pels valors democràtics dècades abans i van patir les represàlies de l’odi. Teníem pendent reconéixer, a través de les institucions, el seu paper contra el feixisme. En 2007 vam aprovar la primera llei de memòria històrica i en 2022 el govern de Pedro Sánchez va complir amb la llei de memòria històrica. I és que les víctimes de la dictadura, la guerra civil i el cop d’estat del 36 mereixien un lloc digne en la història, mereixien justícia i reparació, mereixien que es conega la veritat. Reparar la dignitat dels afusellats A Castelló, eixa justícia no va arribar fins a 2019 quan, amb la Nova Diputació liderada per José Martí i el PSPV, es va activar l’àrea de Memòria Històrica per a reparar la dignitat dels afusellats i recuperar la memòria democràtica. Així, aquests darrers anys s’ha aconseguit exhumar 88 cossos, sumats a les campanyes realitzades per l’Ajuntament de Castelló de la Plana i la Generalitat, en el cementeri civil de la capital. Una tasca que no hagués sigut possible sense l’empenta de la diputada provincial Tania Baños. Els i les socialistes tenim clar que volem construir una província de futur, però també pensem que no podem avançar sense conéixer el nostre passat. Ara i sempre, memòria, justícia i reparació. Vicesecretària del PSPV de la província de Castelló