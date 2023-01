Seduits per la Paraula de Déu

El 20 de novembre de 2016, acabat l’Any Sant de la Misericòrdia, el papa Francesc a la Carta Apostòlica Misericordia et Misera (nº 7) proposava que cada Comunitat en un diumenge de l’Any Litúrgic renovés el seu compromís a favor de la difusió i aprofundiment de la Sgda. Escriptura: un diumenge dedicat enterament a la Paraula de Déu. El 30 de setembre de 2019 en la Carta Apostòlica Aperuit illis fixava el 3er diumenge durant l’Any com a Diumenge de la Paraula, enguany sota el lema Us anunciem allò que hem vist i sentit (1Jn 1,3).

Seguia així la línia del Magisteri Pontifici dels darrers anys, sobretot des de la Constitució Dogmàtica Dei Verbum del Concili Vaticà II; i la més recent l’Exhortació Apostòlica Verbum Domini on, com a cloenda del Sínode sobre la Paraula de Déu en la vida de l’Església, deia Benet XVI: «El fonament de tota espiritualitat cristiana autèntica i viva és la Paraula de Déu anunciada, proclamada, meditada i celebrada en l’Església» (nº 121).

A la 2ª Lectura d’avui proclamem el prec de Pau a la Comunitat de Corint: «Pel nom de Jesucrist, el nostre Senyor, us demano que aneu d’acord i que no hi hagi divisions entre vosaltres. Com no veure-hi el clam de Nostre Senyor Jesucrist a tots els qui portem el nom de cristians?» En la Pregària per la Unitat dels Cristians, confessem humilment el pecat de la divisió i ens adrecem confiadament a l’únic Senyor nostre que, per sant Pau, ens diu: «Estigueu ben units en una sola manera de pensar, la que fidelment prové de l’Evangeli de l’Únic que té paraules de Vida eterna» (Jn 6,69).

La crida a exercir d’apòstols-enviats del Senyor no es pot deslligar de l’anterior crida general: «Convertiu-vos que el Regne del cel és a prop». Avui el Senyor segueix cridant perquè anunciem allò que hem vist i sentit: amb anunci evangelitzador que inclogui el testimoni viu d’un estil de vida sinodalment evangèlic i paraules de vida que donin resposta a tothom qui us demani raó de la vostra esperança (1Pe 3,15b).

Administrador diocesà de Tortosa