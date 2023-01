Dignificar la política

És cert que la concepció que tenim de la política no és gens bona. Bàsicament, per l’actitud i comportament dels quatre de torn que s’odien a mort i que, justament, són els que ixen als mitjans de comunicació. Solen ser els representants dels grans partits polítics, que estan a Madrid cobrant bons jornals i que han de fer el seu numeret per tal de tindre ressò mediàtic. A més a més, normalment són gent que no ha tocat mai la política real, la del dia a dia dels ajuntaments, i no tenen un bagatge anterior de regidor o d’alcalde.

Però eixa, no és ben bé la realitat. La immensa majoria dels polítics volen el millor per als seus pobles i veïnat, no odien els adversaris i solen ser persones que escolten als altres per intentar solucionar-los problemes. I també, molts d’ells, ho fan sense sou.

A les comarques de Castelló, per exemple, fa poc llegia en este mateix periòdic que 43 dels alcaldes i alcaldesses no cobraven, és a dir, un 30% dels edils. A més a més, en bona part dels altres, el jornal és ben minso. Crec, sincerament, que això no és bo, ni per a la política ni per als pobles. Perquè les persones que treballen, en este cas pel seu municipi, han de tindre un jornal digne. D’altra forma, el que s’està fent és vetar a gent preparada per tal que ocupen estos càrrecs i, amb això, al final s’acaba ressentint el poble i el veïnat.

L’altre dia, el porter d’un equip va ser mediàticament linxat perquè un error seu havia provocat el 0-1 que, eventualment, va ser el resultat final. El que no deien les cròniques és que els seus davanters havien fallat ocasions claríssimes. Lamentablement, això és el que crec que passa en la política: mentre que quatre panxacontents copen tota l’actualitat amb les seues actituds bel·ligerants, la majoria dels altres es deixen la pell dia a dia, sabedors que no eixiran a la tele si no la pífien com el porter.

Alcalde de Betxí