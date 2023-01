No somos nada

La Comunidad Valenciana tradicionalmente ha sido maltratada por el gobierno central de cualquier color político. Si los mandamases de aquí coinciden con el color de los de allí, parece más fácil que nos beneficiaran en algo, pero no es así. Hoy el emperador Sánchez coincide con el equilibrista Puig en el nuevo PSOE sanchista que mató al viejo socialdemócrata. Ni por esas. Seguimos siendo ninguneados, menospreciados e incluso insultados. No se trata de ser llorón, sino de dar un puñetazo en la mesa y exigir lo que nos corresponde. Pero no de mentirijillas para quedar bien en la prensa amiga, con visos electorales y sin hacer nada en realidad. El señor Puig dijo que iban a venir la agencia de inteligencia artificial y la de la innovación «por supuestísimo», pero no. Se iba a reformar la financiación, lo que era de vida o muerte con Rajoy, y es que lo es, pero Sánchez no abre ese melón, así que nos quedamos a la cola. Y también vamos a la cola en inversiones, los que menos nos llevamos en los presupuestos, además aunque se presupuesten luego no se ejecutan.

El corredor mediterráneo lleva décadas en trámites, como la conexión Castellón-Valencia-Alicante de alta velocidad, como el puerto de Valencia, la A-68, la C-10 y un montón de infraestructuras que nos harían ganar competitividad. Ahora nos quieren restringir el trasvase Tajo-Segura y quitan las subvenciones a las nefastas desaladoras. Y nos roban la Copa América para dársela a Barcelona donde las administraciones sí la pagan. Sr. Puig, no deje que nos tomen más el pelo. Notario y doctor en Derecho