Regeneración y esperanza en Cs

Vivimos inmersos en un mundo que cambia por milisegundos a nivel tecnológico, en la forma de relacionarnos y en las tendencias. Estamos ante un mundo convulso que no se libran ni los cambios en los intereses políticos de los ciudadanos, y de ahí, la importancia en reflexionar sobre las necesidades de la ciudadanía e historia en el plano político si queremos evolucionar. En este punto ha estado Ciudadanos durante la refundación, donde se han analizado sus posibles errores, aciertos, las necesidades de los españoles y con perseverancia se ha trabajado en mejorar el ADN de nuestro partido.

Con una nueva dirección y aire fresco queremos volver a ilusionar al electorado que busca un espacio liberal, democrático, el bien común desde el centralismo y acabar con el bipartidismo que nos ha gobernado durante décadas. Venimos con las pilas cargadas para seguir combatiendo nacionalismos que no respetan nuestros derechos y coaccionan nuestras libertades. Porque somos la única opción que puede hacer frente a los radicalismos, ya sean de derechas o de izquierdas. Ya estamos cansados de un Gobierno socialista que dinamita las bases de la democracia y un desquiciado PP que quiere gobernar a toda costa sin escrúpulo alguno.

Es hora de ofrecer cordura en la política si no se quiere seguir sembrando escepticismo y desencanto a los españoles. La política debe ir dirigida a mejorar el bienestar de la población y no a los intereses de los partidos como venimos defendiendo. Desde Cs queremos combatir el abandono que sufren las familias trabajadoras ante los elevados costes y sus dificultades para pagar sus facturas o ahorrar, así como el futuro de nuestros jóvenes entre otras realidades. No se preocupen que Cs es como el Ave Fénix, un partido resiliente que tiene la capacidad de transformarse para seguir trabajando para hacer felices a los españoles.

Portavoz adjunta de Cs en Les Corts