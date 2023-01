El sol sense impostos

Vos imagineu un municipi en què el veïnat generara la seua pròpia energia? Un municipi que, en compte de vore amb passivitat com la factura de la llum no fa una altra cosa que créixer i escanyar famílies i negocis de manera despietada, decidira fer un salt i passar a produir, gestionar i consumir l’electricitat que necessita? Un municipi que es negara a continuar contaminant desmesuradament el planeta amb energies fòssils perquè es trobara en una ubicació privilegiada on el més habitual és que lluïsca un sol radiant durant tot l’any?

En ple 2023 més de la meitat de l’energia que consumim prové del carbó, del petroli, del gas o de centrals nuclears; i no cal que recorde el que això suposa tant per al medi ambient com per a la nostra salut.

A Almassora no són 100, ni 200, sinó més de 300 dies a l’any que gaudim d’un sol esplèndid. Un sol que ens aporta salut, benestar i també energia que podem convertir en electricitat.

Però no totes les fórmules valen. Com sempre, hi ha qui vol fer negoci i continuar enriquint-se a costa de les necessitats dels altres. Compromís apostem per un model energètic eficient, sostenible i de proximitat en què les protagonistes són les teulades i no els camps de cultiu on el veïnat té horts i part de la seua vida. La solució a la crisi climàtica no pot fer-se d’esquena als pobles i convertir-se en un nou maldecap. Volem un projecte ecològic, sí, però que no es carregue els projectes forjats per les famílies valencianes durant dècades.

La terra és nostra i som nosaltres qui hem de decidir què en volem fer. A més, és absolutament innecessari destruir els nostres camps, només posant plaques al 40% de les teulades Almassora podria produir energia per a més de cinc vegades la seua població.

I tot sense generar un impacte paisatgístic ni ecològic a la zona. Una feina feta que ens aproparia a l’objectiu marcat per la Unió Europea per al 2030.

A Almassora tenim la sort de tenir-ho tot a favor per a fer el pas: ser autosuficients i reduir de manera significativa un rebut de la llum que ha quedat deshumanitzat i lluny de la realitat econòmica de famílies i empreses.

El dia 25 de gener a les 19.00 hores en parlarem amb el portaveu adjunt de Compromís a les Corts, Vicent Marzà, a Caixalmassora. Animeu-vos!

Candidat de Compromís a l’alcaldia d’Almassora