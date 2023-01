Como saben los que me conocen, no voy nunca a perder ocasión de trasladarle a los representantes públicos --sean del partido que sean-- las necesidades de nuestro municipio. Y es bueno recordarlas, cuantas más veces mejor. Sobre todo por si logramos que no pase como en tantas veces anteriores: cuando están en la oposición prometen desde Madrid muchas soluciones para Nules, pero cuando llegan al gobierno… se les olvidan nuestros problemas. Demasiadas décadas y cambios de gobiernos de PP y PSOE que demuestran sus nulos compromisos con Nules.

Les duele que hayamos sido capaces, desde nuestro ámbito competencial, de defender con hechos Nules. Y no simples palabras. Porque ellos son incapaces de hacerlo. Porque son meras sucursales plegados a los dictados de Valencia o Madrid, sin capacidad de criticar o exigir con firmeza a los suyos. Sin ataduras Por defender Nules como lo hago, sin ataduras, sin miedos, con valentía. Me tachan --como si fuese algo malo-- de «populista». Populismo: «Tendencia política que dice defender los intereses y aspiraciones del pueblo». Que no lo duden, y con mucho orgullo que seguiremos defendiendo los intereses del pueblo, del nuestro, Nules. Ha habido algún comentario en redes sociales por parte de dirigentes del PP de Nules de que «choco la mano a la derecha y pacto con la izquierda». Es algo propio de ser persona, en primer lugar, estrechar la mano a cualquiera. Unos y otros. No he dejado nunca de estrechar la mano a nadie por su ideología y nunca voy a dejar de hacerlo. Y pactar, dialogar, buscar acuerdos… forma parte del ADN del centrismo, doctrina en la que creo firmemente y trato de practicar. Y creedme, seguiremos pactando, dialogando, buscando acuerdos con todos, con el objetivo de mejorar Nules. No nos gustan las dos Españas. Somos más de una sola que rema junta por un futuro mejor. Alcalde de Nules