Obrir per a guanyar

Dissabte a Borriana va tindre lloc el primer acte de la campanya Obrim per guanyar que té com a principal objectiu donar veu a la societat civil i convidar a totes aquelles persones i col·lectius amb les que compartim valors i horitzons a participar a Compromís, la casa comú de la gent progressista i valencianista que fem política des de la proximitat i l’arrelament amb el territori.

Aquests anys han servit perquè Compromís es consolide com a força política amb capacitat transformadora i experiència de govern i hem aconseguit situar-nos, després del cicle d’irrupció d’altres partits que ara estan a la baixa, com l’única alternativa de l’esquerra valenciana. Només tenint aquesta base forta, sòlida i fiable és possible obrir-nos per seguir seduint i convencent a la societat valenciana, per a representar cada vegada a més gent i continuar lluitant pels interessos de la majoria social.

Així, a Borriana, vam tindre l’oportunitat d’escoltar propostes de perfils destacats com les de Vicent Marzà, diputat a les Corts i exconseller; d’Empar Marco, de CCOO; la cooperativista Anna Peñalver, el conseller mallorquí Jaume Alzamora i el jove economista Roy Cobby, qui van parlar de la necessitat de transformar un paradigma econòmic esgotat per enfortir models que aposten per l’economia solidària i garanteixen condicions de treball dignes. Algunes propostes comencen a quallar en forma de polítiques concretes, per exemple, la limitació de pisos turístics o el que és part d’aquest, la seua regulació per tal que no acaben afectant la convivència de les ciutats o la proposta de la jornada laboral de 4 dies i 32 hores.

Obrir debats

Mirar de front els nous paradigmes és el que està treballant Compromís per obrir debats i concretar propostes que volen canviar la manera de pensar econòmicament la nostra realitat per combatre el principal problema que no és altre que el canvi climàtic. Decréixer en alguns sectors per tal de créixer en altres com el sistema de cures de la nostra societat. Fer créixer el nostre teixit assistencial, i fer decréixer els sectors que actuen com a depredadors de la nostra convivència. Obrir per guanyar el nostre present i mirar de cara el futur de generacions.

Regidor a l’Ajuntament de Castelló