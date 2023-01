Avançant en el nou consultori

Des del govern municipal de Borriana estem convençuts que molt prompte tindrem la cessió del solar de la zona portuària de la Generalitat per a començar la construcció del nou Consultori Mèdic del Port que proporcionarà una gran comoditat als veïns i veïnes del la zona marítima. Encara que des del principi hem barallat tres opcions d’ubicació, la més factible i ben situada per a construir un nou centre auxiliar al Port és l’alternativa de la cessió per part de la Conselleria de Política Territorial de la parcel·la de 1.942,55m² que es troba al costat de l’edifici de la confraria de pescadors, on finalment es preveu situar el centre mèdic auxiliar de la zona marítima.

Fa uns dies, part del govern local ens vam reunir amb el veïnat del Port per a donar a conèixer l’avantprojecte del nou consultori. En la trobada també van participar les redactores tècniques de l’avantprojecte de la nova infraestructura sanitària, tot i aclarint que el consistori està a l’espera de la cessió de la parcel·la per part de la Generalitat. Mentrestant, anem fent camí i avançant perquè tot estiga amanit. De fet, ja està redactat el pla funcional per part de l’Hospital la Plana que contempla tres consultes de medicina familiar i àrees de pediatria, extraccions, urgències i administració, amb l’objectiu de dotar el Port d’una infraestructura a l’altura de les necessitats dels habitants. Edifici de dos plantes També tenim el projecte bàsic del nou consultori que preveu la construcció d’un edifici de dos plantes amb una superfície construïda total de 650,97 m² i amb accés principal des de l’avinguda de la Mediterrània. El nou immoble projectat contempla una construcció de dos altures d’ús sanitari que potencia el caràcter d’edifici públic i li confereix una major visibilitat a escala urbana. L’accés principal s’ha projectat des del passeig de l’avinguda i es planteja, a més, un accés secundari per la façana sud-est, connectat amb el PAC, punt d’atenció continuada-urgències. La superfície construïda en la planta baixa serà de 394 m², i albergarà una zona d’ús públic amb porxe d’accés principal al vestíbul, àrea de recepció amb dos despatxos, consulta pediàtrica, consulta d’infermeria pediàtrica, zona d’espera i punt d’atenció continuada (urgències), sala d’extraccions i lavabos. També preveu una zona d’ús restringit amb sala de reunions, magatzems, vestidors de personal i sala d’instal·lacions. En la planta primera, els 256 m² de superfície construïda contemplen tres consultes de medicina d’adults i tres consultes d’infermeria, amb una zona d’espera i lavabos. Respecte a les instal·lacions esportives i de jocs que estan en la parcel·la on es preveu situar el nou edifici, vull aclarir que estem valorant ubicacions per a traslladar-los a una zona pròxima. Els projectes públics els volem ben fets i per a sempre, i la nostra prioritat sempre ha sigut la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de Borriana. Alcaldessa de Borriana