Querid@ lector@, estos días la política habla del pacto que ofrece el PP para que gobierne el partido más votado en ayuntamientos, comunidades autónomas y en el Ejecutivo central. Pacto que, aunque Feijóo lo ha presentado en auténtico terreno patrio, en Cádiz, en la sede de las Cortes que en 1812 aprobaron la primera Constitución española, no ha sido recibido con simpatía ni consideración. Más bien al contrario, la propuesta a generado dudas, malestar y críticas.

Dudas, digo, entre expertos de derecho constitucional porque, según dicen, además de que en el terreno municipal cuestiona seriamente la constitucional autonomía, en general la idea es contraria a la lógica parlamentaria y representativa que reclama que gobierne la fuerza política que tenga mayoría absoluta o, si no existe, que gobiernen las que tengan capacidad de pactar un programa que les de esa mayoría necesaria. Malestar, incluso, entre barones autonómicos del PP, parece ser que Feijóo no les ha llamado para consensuar la propuesta y, en última instancia, porque no renuncian a gobernar con Vox si eso les diera la mayoría y el gobierno. Pero, también hablo de críticas porque, menos el PSOE, todos los otros partidos la han criticado y rechazado: y es que al no ser fuerzas mayoritarias no gobernarían ni serían imprescindibles para decidir quien gobierna.

Repitiendo lo mismo

El PSOE, además de criticarla y rechazarla, la ha considerado una broma. Y es que el PP, desde el 2016, viene repitiendo lo mismo, pero en las elecciones del 2018 en Andalucía y en las del 2019 en Madrid, Murcia y Castilla y León pactaron con Vox y Ciudadanos para arrebatar el poder a los socialistas que quedaron en cabeza. Todo indica que, con esta propuesta, el PP solo ha buscado justificarse, decir: «Yo no quiero, pero como el PSOE, Sánchez, no acepta el pacto, me obliga a gobernar con Vox». Por cierto, algo que ya es un hecho constatado.

Analista político