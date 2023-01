De buenos y malos

Alguien dijo que las buenas noticias no son noticia. Si era periodista sería de los malos o bastante ignorante. Ahora bien, es cierto que si ponemos como ejemplo los medios de comunicación, y los leemos o escuchamos o los vemos, parece que algo de razón pueden tener. Las violaciones proliferan según los medios; no menos prolíficas son las noticias relacionadas con la violencia en general: atracos, robos, crímenes, guerras, etc. Esto es un hecho y no se puede negar, lamentablemente.

Uno, que ha recorrido sitios, años y medios, ha experimentado la existencia de gente mala, pero también de gente buena. Cada día veo en nuestra ciudad viejos y jóvenes de ambas características que sorprende por el esfuerzo que están realizando de forma desprendida en favor de los desvalidos, bien en una organización caritativa, en una ONG o en instituciones religiosas. Ceden parte de su tiempo; gente que lo da todo a cambio de nada, materialmente hablando. Gente que se esfuerza y es, como dirían los psicólogos, proactiva. Haberla, hayla. Pero, muchas veces, se refugia en el silencio, contrariamente a quien ostentosamente, en sentido negativo, pregona sus acciones nada ejemplares. Misionero En un viaje de Buenos Aires a La Paz coincidí con un joven español. Durante el viaje me contó un poco su historia. Estaba terminando la carrera de Medicina en Madrid, llevaba una vida regalada, tenía novia y un buen día comunicó a su familia y allegados que se marchaba a una zona del Amazonas como misionero. Me despedí admirado. Como dice el villancico: «En este mundo aún hay caridad». Profesor