Castellón: paraíso para ciclistas

Nuestra provincia reúne unas inmejorables condiciones para ser un paraíso ciclista. Así lo hemos defendido en Fitur 2023, la Feria Internacional de Turismo recién celebrada en Madrid. Una constelación de factores se han unido para que sea así y no vamos a dejar pasar la ocasión. El proyecto del Patronato Provincial de Turismo Castelló Cycling va a ser una gran oportunidad para el desarrollo turístico de nuestra provincia que ayude, además, a enfrentar dos de los grandes retos a los que tiene que dar respuesta nuestro sector turístico: la desestacionalización y la llegada de turistas extranjeros, porque hasta ahora más del 80% de las visitas es turismo nacional.

¿Y en qué sustentamos tan atrevida aseveración? --se preguntarán ustedes--. Nos explicamos.

Tenemos unas condiciones naturales, que nos vienen dadas y que no podemos desaprovechar: clima y orografía. Buen tiempo y un entorno geográfico adecuado acompañan inmejorablemente a esta práctica deportiva. Nuestra provincia aúna y equilibra playa y montaña, costa e interior, zonas llanas para planear y más abruptas para escalar. Como muchas veces decimos, somos la segunda provincia más montañosa de España, pero eso va unido a nuestras comarcas de la Plana, que facilitan grandes espacios para llanear.

A esas condiciones naturales hay que unir otras infraestructurales. Tenemos unas buenas carreteras, por supuesto que mejorables, y en eso estamos, --en los presupuestos de la Diputación de 2023 tenemos 13,2 millones de euros para su mantenimiento y mejora--, pero las carreteras son buenas y posibilitan la práctica del ciclismo, tanto a nivel profesional como aficionado, sin mayores problemas.

4 millones de euros

¿Y si tenemos condiciones naturales e infraestructuras, qué nos faltaba? La aportación de 4 millones de euros de los fondos Next Generation, que nos permitirán desarrollar el Necst Destination–Castelló Cycling. A lo largo de los tres próximos años desarrollaremos una serie de acciones que tienen que ver con la sostenibilidad, la competitividad, la eficiencia energética y la transición digital, para que la felicidad del ciclista que visita nuestra provincia sea total. Acciones relacionadas con el emprendedurismo y la implicación del sector hotelero para la adaptación de sus espacios residenciales a las necesidades del ciclista, pero junto a esto, mucho más: indicación de rutas inteligentes, señalización, zonas de carga eléctrica, espacios de mantenimiento y limpieza, apps de alerta medioambiental, miradores paisajísticos, etc, etc.

Pero no es eso todo, en Fitur 2023 presentamos el primer equipo ciclista profesional castellonense, el Electro Hiper Europa Team, que cuenta como patrocinador en su maillot con el Patronato Provincial de Turismo. Como todos ustedes saben, recientemente tuvimos la ocasión de asistir en Barcelona a la presentación de la Vuelta Ciclista a España que este año contará con dos etapas que recorrerán nuestra provincia: la quinta entre Morella y Burriana y la sexta entre la Vall d’Uixó y Javalambre. La Vuelta de nuevo estará con nosotros y la cuarta etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana, también. Saldrá de Burriana y discurrirá hasta Altura en su Santuario de la Cueva Santa.

Y eso en lo que concierne al ciclismo en ruta porque los seguidores del ciclismo de montaña ya saben que en Castellón se corre la Mediterranean Epic Gran Fondo, catalogada como de categoría superior, el Tour en ciclismo de montaña, vamos. Lleva ya cinco ediciones y se disputará el 6 de mayo próximo en Oropesa.

Está de moda

Como pueden ver el ciclismo está de moda en nuestra provincia y lo estará aún más en los próximos años, cuando desarrollemos todas las iniciativas contenidas en ese Necst Destination–Castelló Cycling. Y por si faltara algo, una buena noticia para los practicantes del ciclismo en nuestra provincia. En las actuaciones de mantenimiento de este año tenemos previsto el reasfaltado y mejora del pavimento de la carretera Ahín–Almedíjar, un recorrido que se adentra en el corazón de la Sierra de Espadán, que conecta estas dos bellas localidades de nuestro interior y que es muy transitado por nuestros ciclistas.

Presidente de la Diputación de Castellón