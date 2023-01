Las mujeres estamos atravesando la mayor merma de nuestros derechos de las últimas décadas, por obra y gracia del Gobierno de Sánchez. Los que se autoproclamaban feministas han resultado ser los peores defensores de la mujer. El desempleo femenino, disparado con una tasa del 15%. La violencia de género, con datos alarmantes: ya son 6 las mujeres asesinadas en el 2023. En la Comunitat Valenciana se suceden los escabrosos casos de violencia sexual sufrida por menores tuteladas, como el perpetrado sobre dos jóvenes a las que retenían, drogaban y abusaban. Y ya son 250 los delincuentes sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí.

En la provincia de Castellón cuatro violadores han visto reducida su pena, y esta semana conocíamos que a un joven se le va a rebajar su condena de seis a cuatro años tras violar a una pariente. Como muchas mujeres, me siento desprotegida por el Gobierno socialista, y me pregunto: ¿alguien en la Moncloa o en el Ministerio de Igualdad se acuerda de las víctimas? ¿Por qué el Gobierno no procede de inmediato a impulsar la rectificación de la chapuza legislativa cometida con la ley del solo sí es sí?

Indigno

Lo que está ocurriendo con los derechos de las mujeres y con las víctimas de violencia sexual es indigno de una democracia avanzada. En el Partido Popular lo tenemos claro, hay que proceder a la rectificación y reforma de la ley del solo sí es sí para que las penas de los delincuentes sexuales vuelvan a ser las que estaban vigentes hasta hace un mes. Y si no lo hace este gobierno, lo hará el Partido Popular: restauraremos los derechos de las mujeres. Urge hacerlo, no hay excusas, es un clamor, hasta Manuela Carmena lo defiende: sí o sí ¡rectificación ya!

Senadora del PP y portavoz del PP de Castellón