Puig, Sánchez y el abandono de la cerámica

El sector cerámico atraviesa una grave crisis. Hay miles de puestos de trabajo en riesgo por el ninguneo y el engaño de Puig y Sánchez ante una industria que supone más del 30% del PIB de la provincia de Castellón. Hablamos de miles de familias afectadas y de empresas que llevan meses haciendo un notable esfuerzo por aguantar y mantener puestos de trabajo y que ven cómo desde la administración prometen mucho pero no hacen nada.

A estas alturas ya nadie se cree las continuas promesas que esta pareja Sánchez-Puig, letal para nuestra tierra, han venido anunciando desde hace meses. Solo lanzan promesas al sector que nunca llegan a tiempo y cuyo incumplimiento aumenta la frustración. Incluso la ministra Calviño ha llegado a despreciar al sector, quitándole hierro a la situación.

El sector no puede aguantar más. Los precios de la energía ya superan el 15% de los costes de producción. Hay 13.000 trabajadores en ERTE, 500 afectados por ERE, ocho meses consecutivos de caída de producción, una factura energética de más de 2.500 millones frente a los 939 millones de 2021 y un retroceso de la exportación en volumen del 11%.

Lo peor es la actitud pasiva de Puig. Las empresas se sienten abandonadas porque no se activan las ayudas. Aprobar un decreto a nivel nacional para anunciar posibles ayudas a seis meses vista es llegar tarde y mal. No concretan cuándo se darán, ni la cantidad que destinará a la cerámica, incluyéndolo en el mismo paquete que otros 25 sectores y excluyendo al sector de las fritas y esmaltes. Para entonces no sabemos cuántas empresas habrán desaparecido y cuántos trabajadores habrán perdido su empleo. Tampoco tiene sentido, como ha hecho Puig, lanzar al aire el anuncio de una línea de crédito del IVF para recibir 5.000 euros por trabajador sin concretar más.

Ya se van

El único consuelo es que en este año 2023 podemos sonreír porque ya se van. Si los ciudadanos nos dan su confianza pondremos en marcha toda una serie de medidas para ayudar a la economía de la provincia, como ha hecho Italia, donde el sector azulejero también tiene un gran peso en el conjunto de la industria, con créditos fiscales favorables y ayudas directas. De hecho, ya han concedido más de 1.000 millones de euros a la cerámica, bonificando en torno al 40% de la factura del gas.

Urge cumplir con lo aprobado y anunciado, por eso hemos lanzado una batería de propuestas concretas para afrontar con garantías esta situación crítica y estar a la altura de las necesidades de las empresas castellonenses. Proponemos ayudas directas hasta el límite que permite la UE, paquetes de ayudas vinculadas a los fondos Next Generation, desarrollar un Plan de Emergencia Energética para la Reindustrialización, crear una tarifa especial para industrias gasointensivas en energía, retribución «justa» a la cogeneración, desarrollar un mecanismo red para dar cobertura a los ERTE, desarrollar un proyecto piloto con hidrógeno verde para descarbonizar a la industria, apostar por el biogás, incrementar la línea de crédito del IVF para la cerámica o elevar las ayudas directas al sector cerámico. Otros países lo están haciendo. El problema es la falta de voluntad y la incapacidad para la gestión de Puig y Sánchez.

Cada vez queda menos para poder aplicar todas estas medidas en defensa de los intereses de nuestra tierra. Sonríe porque ya se van. Ya viene el cambio.

Presidente PPCV