Ahir vam rebre l’acta de la visita que ens va fer l’auditor que envia el Govern per a assegurar-se que els projectes cofinançats amb fons Feder compleixen tots els requisits marcats. Resultat: auditoria satisfactòria. Parlem clar, són 879.938,24 euros que ens pagarà la Unió Europea per la remodelació de Sant Joaquim, Sant Jaume, la plaça de l’església, l’excavació del Torrelló, l’enllumenat del Museu Municipal i l’eficiència energètica de la piscina.

Arribar fins a aquest punt no ha estat fàcil, de fet és un camí ple d’obstacles, però quin camí! El del progrés i la modernització. No fa falta que es desplacen molt lluny per veure ciutats inaccessibles, també a la nostra li falta per a no tindre cap obstacle, però el canvi és innegable. L’estètica és opinable, els fets queden.

Trinquet, Vila, Auditori Les Boqueres, jaciment, climatització de la Casa de la Cultura, Pius XII, Fàtima, Corell, terrenys de la pantalla acústica del Serrallo... Tot és fruit del treball amb la Unió Europea. I no poc. Parlem clar, la pluja de milions a la que es va referir el PP en el ple, com si ens arribaren del cel, no és pluja sinó dedicació. Pluja d’hores de treball, de maldecaps. Si plogueren els milions també arribarien a la resta de ciutats. Curiós que els núvols només deixen tormentes benèfiques a Almassora.

Parlem del miracle de passar de 90.000 euros en inversions en el pressupost del Partit Popular de 2013 a, una dècada després, superar els 9,6 milions sense pujar impostos. O parlem de l’herència de ser la ciutat amb més barracons de la província a estrenar un cole l’any 2020, un altre en 2022 i el tercer en uns mesos.

Centre de salut

Ja veuen, la nostra entrada al govern d’Almassora anava a portar la fi del món i allò que s’acaba són les promeses sense trellat i els incompliments reiterats. Com quan eixa oposició demana que el centre de salut de Pius XII estiga obert també de vesprada (temporalment no és possible per la baixa laboral de metges) però al 2011, quan el van inaugurar, els pareixia fenomenal que només tinguera activitat de matí. Per contra, a casa nostra la paraula donada sí té importància i les promeses són evidents a peu de carrer. Sabem que encara queda per fer i ho farem. Parlem clar.

Alcaldessa d’Almassora