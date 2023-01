Pressupostos històrics

El proper dimarts portarem al plenari de l’Ajuntament d’Almenara els pressupostos municipals per a aquest exercici 2023 en el que ja recuperem la normalitat després dels anys afectats per la pandèmia del coronavirus, i ho fem amb els pressupostos més alts i inversors de la història per a continuar portant al nostre poble pel bon camí del futur i la prosperitat.

Uns comptes on destaca de manera notable el capítol de les inversions, però també el foment econòmic, l’ocupació, els apartats socials i d’igualtat, la sostenibilitat, l’àmbit de la cultura i tradicions, i com no la gran aposta per continuar recuperant el nostre patrimoni.

En xifres, els pressupostos de 2023 superaran per primera vegada els 9 milions d’euros i suposen un increment de més d’un 9% respecte a les de 2022 que van rondar els 8,2 milions d’euros. Com comentava abans, en ells especialment destaca el capítol de les inversions que per primera vegada superarà la xifra d’1.275.000 euros.

El gran símbol de la localitat

Entre elles destaca la primera fase de la restauració i recuperació del Castell d’Almenara amb un import global de 205.000 euros, dels que l’Ajuntament aportarà de fons propis 55.000 i la resta, 150.000 vindran des de la Generalitat valenciana via fons europeus. Després de molts anys de lluita i treball silenciós per part de l’equip de govern que encapçale, per fi, vegem que arriben els fruits del mateix i podem ja acometre aquesta important obra per a recuperar el nostre patrimoni històric, i com no, el gran símbol de la nostra localitat.

En aquest mateix capítol del patrimoni, per quart any consecutiu, apostarem per la recuperació de la línia XYZ al pas per Almenara, destinant 10.000 euros, demostrant la ferma voluntat de l’equip de govern de seguir apostant per la restauració del Conjunt Memorial de Darrere del Castell dintre de l’àmbit de la memòria democràtica.

A més dintre del Pla Castelló Avança de la Diputació de Castelló acometrem amb 115.000 euros la primera fase de l’Espai Cultural d’Almenara, així com la completa restauració de la font amb 31.000 euros. A més, també s’inclou el camp de futbol 8 José Vicente Forment que obrirem el dia 5, amb 48.000 euros i els ombratges a l’escola i escoleta, ja posats, que sumen 40.000 euros.

Finalment, una vegada acabades les obres del pla Edificant a l’escola, arribarà el torn a l’IES Almenara amb una important actuació de 250.000 euros. També remodelarem el carrer de pilota valenciana amb 52.000 euros, mentre que per a l’asfaltat destinarem 55.000, així com 125.000 per a obres menors i 20.000 per a mobiliari urbà i altres 20.000 per a contenidors de RSU.

