Més capacitat transformadora per a l’UJI

Poc sabem com serà un any quan comença, però de 2023 sabem que serà decisiu per a les universitats. Ho serà perquè hem de desplegar les nostres missions de docència, investigació i de transferència de coneixement i cultura en un context de molta exigència. En primer lloc, per l’adaptació a canvis legislatius profunds, tant en l’àmbit universitari i científic com en el laboral. En segon lloc, perquè abordem la transició cap a un nou model de finançament del sistema universitari públic valencià. I, per últim, per la responsabilitat que tenim com a institució d’educació superior de donar resposta als reptes que planteja la societat.

Una realitat i unes circumstàncies que a l’UJI entenem com una necessitat de millora constant de les nostres capacitats formatives, investigadores i d’innovació en benefici del nostre entorn socioeconòmic, i una oportunitat d’aportar solucions als desafiaments de present i de futur. Aquesta és l’essència del Pla d’Acció de Govern 2023-2026 de l’UJI, l’estratègia institucional aprovada pel Consell Social amb la qual volem contribuir a la millora de la societat. Aquest full de ruta es concreta, any a any, a través de les Línies de Govern. Les de 2023, aprovades pel Claustre, inclouen un centenar d’accions en sis eixos estratègics per a enfortir el nostre potencial com a institució decisiva per a una transformació social responsable.

Un compromís de millora que comença pels fonaments de la Universitat: les persones. Pel que fa a l’estudiantat, revisarem el programa propi de beques i ajudes i aprofundirem en la formació integral del nostre estudiantat amb una millor oferta en competències transversals i el desplegament de nous programes, com l’aprenentatge-servei. Igualment, per a garantir el seu paper com a agents de canvi, impulsarem l’ocupabilitat i l’emprenedoria.

Per a un funcionament òptim de la Universitat, també avançarem en les millores professionals del personal d’administració i serveis i en la capacitat organitzativa de la Universitat. Ací s’emmarca el nou pla d’estabilització, la revisió de la formació i la definició del perfil de la plantilla amb projecció de futur. Només així podrem dissenyar una organització que puga anticipar-se a les necessitats de la societat i estiga preparada per a adaptar-se a aquestes demandes.

Pel que fa al personal docent i investigador, actualitzarem les condicions de promoció i afavorirem la consolidació del professorat en àmbits amb carències excepcionals, a més d’elaborar un estudi de necessitats estructurals i de renovació generacional per a definir una estratègia institucional respecte a la plantilla de professorat.

Si la fortalesa institucional de la Universitat s’assenta sobre les persones, la capacitat de resposta a les exigències d’una societat del coneixement inclou l’actualització constant dels estudis. A més de la modificació de les titulacions, i tenint en compte el context de contenció econòmica, volem ampliar l’oferta de dobles graus i de formació dual i potenciar la formació permanent, entre altres, amb les microcredencials.

Per a reforçar la vocació investigadora i de transferència del coneixement que caracteritza l’UJI, també impulsarem tot un conjunt d’accions per a promoure una recerca de qualitat, èticament responsable, accessible i oberta, i que connecte la Universitat amb la societat en totes les àrees de coneixement. Així, crearem un institut d’investigació turística, enfortirem els serveis generals de suport a la investigació, la formació del personal tècnic que treballa en innovació i transferència, i promourem una millor valorització dels resultats d’investigació, amb especial atenció a la difusió de bones pràctiques en transferència en ciències humanes i socials.

Convençudes que el sentit de la investigació és que aplegue a la societat, dissenyarem accions estratègiques en matèria de divulgació i cultura científica, amb presència en les zones del territori d’influència de l’UJI, que contribuïsquen a fer realitat una vertadera ciència ciutadana.

Aquest impuls es farà dins del marc de responsabilitat social universitària i vinculat a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible, compromís que es plasmarà amb el primer Pla de RSU-ODS de l’UJI. A més, dissenyarem un model de cooperació per a potenciar les accions de solidaritat i voluntariat i avançarem en les accions del III Pla d’Igualtat i en el desplegament del Pla d’Inclusió de Persones amb Discapacitat.

Un altre tret d’identitat de l’UJI és el nostre compromís amb la cultura i la llengua pròpia dins d’una aposta global per a millorar el repertori lingüístic de la comunitat universitària. I, en l’àmbit cultural, iniciarem el procés d’ordenació del patrimoni cultural i artístic de l’UJI i consolidarem la projecció internacional i institucional del Programa d’Extensió Universitària.

Així mateix, és difícil entendre l’UJI com a universitat sense el seu arrelament al territori i sense la seua vocació europeista. Precisament, 2023 és l’any en què ens adherim al Consorci Europeu EDUC, una aliança de vuit universitats europees que representa una de les estratègies d’internacionalització més ambicioses que ha impulsat l’UJI.

Per últim, tenim un pla d’inversions per a consolidar infraestructures al campus, reestructurar espais i fer un millor aprofitament dels equipaments que es desplegarà sota el principi de sostenibilitat ambiental.

Aquestes Línies de Govern per a 2023 són les primeres d’una etapa institucional en què volem aprofundir en la capacitat transformadora de l’UJI, consolidar-nos com a espai equitatiu d’oportunitats i en què aspirem a contribuir en la construcció responsable d’un futur millor per al conjunt de la societat.

