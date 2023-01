Un pàrquing de camions per al 2023

L’any 2016 l’alcalde de Vila-real, José Benlloch, anunciava com a prioritària la creació d’un pàrquing de camions als afores de la nostra ciutat per millorar la mobilitat, evitar els riscos que comporta el trànsit d’aquests vehicles pel poble, reduir les molèsties i les emissions contaminants que generen i per donar major seguretat als transportistes i propietaris que sovint pateixen robatoris de combustible. Doncs bé, des d’aleshores han passat 6 anys i mig, i el que en aquell moment es va presentar com una prioritat s’ha convertit en una promesa incomplida més del govern de Benlloch. Un pàrquing de camions que ja podria ser una realitat si no fora perquè l’equip de govern socialista no va demanar la subvenció convocada per l’Ivace que costejava al 100% projectes de millora dels polígons industrials l’any passat.

Aquestes ajudes estaven destinades a millorar els polígons industrials a través dels projectes que més falta feien a cada municipi, com és el cas de la construcció d’un pàrquing de camions tan necessari a Vila-real.

Aquest 2023 la Conselleria d’Economia ha tornat a convocar aquesta línia d’ajudes. És, per tant, el moment de posar-se a treballar i fer realitat d’una vegada el tan esperat pàrquing de camions. L’Ajuntament de Vila-real no està en situació de perdre ni una subvenció més, ja que a més de no haver sol·licitat les ajudes de l’Ivace, tampoc han demanat bons per als comerciants, ni ajudes per a pal·liar els danys causats per la borrasca Glòria, ni per a la memòria democràtica, entre d’altres.

El termini per sol·licitar aquestes ajudes acaba el 9 de febrer, per això, des de Compromís per Vila-real esperem que aquest 2023 el pàrquing de camions sí puga ser una realitat.

*Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real