Cultura per Sant Blai

I per Sant Blai, font del vi, així comencen les festes patronals a Borriana quan arriba febrer. Encara que des de fa uns anys, a la tradicional font del vi, cal afegir-li cinc caps de setmana d’activitats culturals, esportives i festives que omplin el programa per veïns, veïnes i visitants a la nostra ciutat.

La reivindicació de la cultura en Sant Blai s’ha convertit en una tradició en la ment dels borrianencs i borrianenques que han vist que en aquestes dates assenyalades els concerts, les xerrades, exposicions, teatres i dansa es succeeixen fins l’arribada de la Crida de les Falles.

Un treball de molts anys, que ha aconseguit afermar l’aplec de gegants i cabuts amb la participació de més colles, i sobretot, amb les iniciatives infantils. A això cal sumar-li, l’èxit de la festa de les paelles, sorgida des de la iniciativa de veïns de la ciutat per crear una festa instaurada en Sant Blai. La cursa de Sant Blai, el concert de la banda, que aquest any, es transforma en un espectacle de Nino Bravo, la trobada de boixeteres, a la que se suma l’eixida de la volta ciclista a la Comunitat Valenciana. I han sorgit de noves, la més destacada, el festival emac, on la música i l’art es fusionen per aconseguir un dels resultats culturals emergents més importants en totes les comarques de Castelló. Una fita cultural assenyalada en el calendari, i d’obligada assistència per al sector cultural valencià. A això, cal sumar-li l’aparició del Festival de Teatre Infantil, El Cuc, que en la seua primera edició va sumar una mitja de 250 persones per espectacle, i que aquest any ha tornat amb més força que mai.

A tot això, cal sumar-li la Mostra Agroalimentària de La Plana, que torna després de la pandèmia, per posar en valor els productes de proximitat, els productes de la terra, amb la taronja com a protagonista, i les jornades gastronòmiques de la taronja, com a exemple de promoció. De la mateixa manera, la segona edició de les Jornades Històriques de Sant Blai, amb l’objectiu de donar a conèixer part de la nostra història després de les obres realitzades en l’entorn de l’ermita del patró.

Un rebrot cultural que fa de febrer un mes replet d’activitats culturals en les que poder triar per no quedar-se a casa, per omplir els comerços de la ciutat, i eixir al carrer per disfrutar de la festa.

Perquè si Sant Blai és el Patró de tots els veïns i veïnes de Borriana, la festa, la cultura i el carrer també ha de ser per ells i elles. A gaudir de Sant Blai!

*Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura