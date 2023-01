Els Machos Alfa de la política

Ens diuen que som iguals, però resulta que no ens tracten per igual. De veres, vostès creuen que les jugadores de futbol reben idèntic tracte que els jugadors? A que no?

Clar que hi ha masclisme. I que alce la mà aquella dona que no l’ha patit mai. Per això la setmana passada des de Compromís Vila-real decidirem denunciar com de fartes estem de patir masclisme, sobretot quan, com a la sèrie de Netflix, prové de qui s’anomena progressista. Masclisme perquè la portaveu Maria Fajardo s’ha escoltat que està «teledirigida en l’ombra». Perquè clar, una dona jove no pot pensar per si sola. Ningú diu això del candidat del PP, que també és jove, però resulta que és home.

I a més, la manipulació perversa que segons el PSOE de Vila-real es fa sobre la regidora de Compromís, prové d’una diputada (servidora) que no viu al poble, sinó al seu retir daurat a València, i que solament ve a desfilar als actes. Cal explicar (veges tu) que esta diputada viu a Vila-real de tota la vida; poden preguntar al meu veïnat, que em veuen eixir de matí i tornar de nit. De fet el meu retir valencià implica més de cinc centes iniciatives en Corts, que comparades amb les vuit que va fer el senyor Benlloch quan era diputat, diuen molt de la feina de cadascú. I per últim: jo no desfile a cap lloc...a desfilar a Corea senyores, jo participe dels actes públics del meu poble quan em conviden, com la resta de senyors que allí van, quan van.

El que fan els Machos Alfa socialistes de Vila-real és masclista, i en el cas de la meua companya dona i jove, és masclista i adultcentrista. I si ens ho fan a nosaltres, sense cap reprovació de la societat... què no patiran la resta de dones que no tenen estes línies on defensar-se? Lo nostre és públic i notori, i ens ha de servir d’exemple d’allò que les dones no hem de tolerar. La bona notícia és que el masclisme té cura, fins i tot en els casos més greus. Es cura amb polítiques feministes.

*Diputada de Compromís a Les Corts