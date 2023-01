Reconozco que esta columna me cuesta escribirla, porque dedicarle mi tiempo a este tipo me parece poco reconfortante. Pero ante algún comentario de un conocido al que estimo, afirmando que era entretenido, me parece oportuno aclarar algunas cosas desde mi punto de vista.

Este personajillo se ha hecho tristemente popular a base de usar y explotar hasta la saciedad su condición de gay, como si fuera un atributo maravilloso, en vez de darle la normalidad natural con que se trata hoy en España. Olvida que en los países que admira, de lo que además presume, como Cuba y los demás comunistas, está o ha estado prohibida la homosexualidad e incluso eran encarcelados. Su otra gracieta es insultar a todo el mundo, de modo repugnante amigos y enemigos son objeto de su ira enfermiza en su programa Sálvame, que se emite en Tele 5 de Mediaset, donde muestra lo más zafio, maleducado y asqueroso de nuestra sociedad. El tipejo y la cadena acumulan pleitos, miles de euros perdidos en demandas y multitud de sentencias condenatorias. El lío gordo está en la operación policial Deluxe por chantaje a 200 famosos para sacarles basura. Todo ello le ha costado la cabeza al todopoderoso Vasile, líder de la telebasura de la peor calaña que solo sirve para atontar a la gente de buena fe, pan y circo, y para hacer que vayamos disminuyendo nuestro nivel cultural y nuestro espíritu crítico. Lo último es que se haya barajado su nombre como candidato a la alcaldía de Madrid por el PSOE, una degradación política que se suma a la desgracia mediática. *Notario y doctor en Derecho