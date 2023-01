PP, la inseguretat i el ‘cuanto peor, mejor’

No hi ha setmana que des del Partit Popular no llancen a qui els vol escoltar que Castelló és una ciutat insegura, diuen, perquè la delinqüència s’ha incrementat un 14% en 2022 respecte a 2021.

Passat dissabte ho repetia la Sra. Carrasco en un article en aquest diari, on barrejant un poc d’ací, un poc d’allà i una xiulada de la Policia en la plaça Major, ens diu que «cuando gobernemos» cobriran les vacants en el cos de la Policia Local, amagant-nos a tots que van ser ells els que en 2013 van amortitzar sis places, per exemple. Diu també que falten mitjans tècnics per a reforçar la investigació i la persecució «contra el crim». Que no els enganye Ojo, «contra el crim», diu. Que no els enganye, que sembla que la Sra. Carrasco ha vist totes les pel·lícules de Charles Bronson. M’explique. Les funcions atribuïdes als cossos de les Policies Locals venen fixats en l’article 53 de la Llei Orgànica 2/1986, de Forces i Cossos de Seguretat i entre elles destaquen: protegir les autoritats municipals, edificis i instal·lacions de la Corporació Local; regular el tràfic, instruir atestats, vigilar el compliment d’ordenances i disposicions municipals, prestació d’auxili a la ciutadania, vigilar espais públics, resolució de conflictes veïnals o privats i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (Cos de la Policia Nacional i Guarida Civil) i les policies autonòmiques a prevenir la comissió d’actes delictius. Però, explícitament, res diu de lluitar «contra el crim». Pot ser que crega en allò del «Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político». Ella deuria saber-ho, que en el seu entorn familiar, del tema de la seguretat ciutadana crec que en saben una mica. I per això no sé si és insolvència o mala fe. Regidor de Seguretat Pública i Emergències a l’Ajuntament de Castelló