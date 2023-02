Cada 3 de febrer, mentre els borrianencs i les borrianenques rendim homenatge al nostre patró, Sant Blai, el fred i el refranyer popular ens evoca la pregària «Sant Blai gloriós, cura’ns la tos», implorant les qualitats curatives de les malalties de la gola per part del venerat sant, metge i bisbe, que de vegades es representa amb un porquet.

A Borriana, des de finals de gener ja estem amanits, la fira ja és oberta i la programació en marxa, sobretot amb actes culturals, entre els quals destaquen exposicions, concerts i moltes activitats que conformen l’extens programa de Sant Blai que abasta cinc caps de setmana.

Des de l’equip de govern entenem que la devoció per Sant Blai i els veïns i les veïnes de Borriana mereixien un canvi, una ampliació i millora de les festes patronals del mes de febrer, per tal de fer-les més participatives i visibles, per dignificar-les. És per això que des de fa quatre anys Borriana viu, més enllà de la Font del Vi i els actes religiosos, un esclat que fusiona tradició, oci i cultura, que retornen les celebracions de Sant Blai al lloc que els pertocava.

Infinites possibilitats

La implicació de la ciutadania, associacions i col·lectius de Borriana, al costat de l’Ajuntament, brinden infinites de possibilitats per a tots i totes, per a fer més grans les festes de Sant Blai.

Fins ara, la nota predominant en esta fusió de tradició, cultura, oci i devoció ha estat l’afluència massiva de la ciutadania als actes programats, com ara la Mostra Agroalimentària, la Festa de les Paelles, la Volta a les Ermites, el trasllat del sant des de l’ermita de Sant Blai fins a la basílica d’El Salvador, la tradicional Font del Vi, la Missa Major en honor al patró, la processó del sant...

Vull destacar també el caràcter antropològic de l’acte més popular que ens emplaça el matí de cada 3 de febrer, la tradicional Font del Vi, font centenària de la qual vessa vi en abundància, i amb el qual s’obsequia totes aquelles persones que s’acosten. Prèviament, la lectura dels gojos de Sant Blai i dels poemes dedicats al patró ens fan evocar tradicions i històries del passat o la tradició del dia de Sant Blai.

Al llarg de febrer encara ens queden multitud d’activitats: la Cursa de Sant Blai, la Ruta a Cavall, els concerts i representacions teatrals, les Jornades d’Història i Patrimoni de Sant Blai, el Concurs de Teatre en Valencià, l’emac., el Festival de Teatre Infantil El Cuc, l’Aplec de Gegants i Cabuts de Sant Blai, la Trobada de Boixateres, el Memorial Fandos a l’ermita de Sant Blai, així com la nova proposta musical d’enguany Festa a Sant Blai, entre d’altres.

Tot un ampli i variat ventall de possibilitats dins de les celebracions patronals que hem de viure amb el respecte i la convivència com a banderes per a gaudir-les amb tota la intensitat. Vos convidem i vos esperem a tots i a totes, de Borriana i de la rodalia.

Visca el Pare Sant Blai!

Alcaldessa de Borriana