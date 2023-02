Benicarló, terra i mar

L’economia de Benicarló està molt diversificada i no té gran dependència d’un únic sector. Benicarló és turisme i gastronomia, però també és terra i mar. És per això que, sense oblidar-nos de la importància de la indústria i els serveis, hem de reconéixer el sector primari perquè és la nostra arrel i la seua transcendència és per a tots nosaltres tant econòmica com social. Prova del que us estic dient és la visita que vàrem rebre el passat divendres per part del ministre d’Agricultura, Pesca i Comerç, Luis Planas. Va visitar la cooperativa Benihort i la confraria de pescadors, destacant el reconeixement dels productes de qualitat amb DO com la carxofa de Benicarló, remarcant que avui en dia no només és necessari produir bé, sinó també vendre bé, cosa que la cooperativa benicarlanda està fent des de fa temps.

Tot benicarlando o benicarlanda té un amic o amiga que treballe al camp o la mar, i tots i totes sabem de la duresa d’aquestes feines, duresa que marque el caràcter del nostre poble que ens ha convertit en gent treballadora, honrada i estalviadora. Mitjançant aquestes línies vull sumar-me al reconeixement de totes aquelles dones llauradores i marineres que sempre han existit i que, per sort, des de fa un temps, cada vegada tenen més visibilitat. Com a mostra, la proposta de la nostra regidora Inma Díaz que siguen homenatjades en la gala de la festa de la carxofa, l’última d’elles Vicenta Calvet. Fonamental Com venia dient, aquest sector primari és fonamental per a la nostra economia, i és per això que hem de cuidar-lo, i molt, des de les institucions públiques perquè sense el producte de proximitat no hi haurà vida. Un altre dels temes que va destacar el ministre en la seua visita va ser el relleu generacional d’aquest sector, perquè ara mateix la mitja d’edat és molt alta. En la seua compareixença en roda de premsa va afirmar que des del ministeri s’està treballant per tal de crear ajudes, així com fomentar la formació en aquest sector per tal que la gent jove continue amb els negocis tant agraris com pesquers, i jo des de l’ajuntament també treballaré perquè, efectivament, els joves i les joves benicarlandes que vulguen treballar al camp o la pesca ho puguen fer d’una manera digna i amb el nostre reconeixement. Candidat del PSPV-PSOE a l’alcaldia de Benicarló