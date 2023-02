Ahora que nos rige un modelo de gestión americano, con tanto dinero y márketing como poco sentimiento, viene a cuento un aforismo de aquellos pagos sobre el modo adecuado para cocinar una rana viva, que es como dicen resulta más sabroso ese asquerosos batracio. Si pones una olla con agua al fuego y, en su máximo momento de ebullición, añades la rana, esta abandonará el recipiente de un espectacular salto; por el contrario, si el anfibio disfruta sumergido en el agua a temperatura ambiente y añades calor progresivamente, se irá adaptando poco a poco y, para cuando pueda darse cuenta, ya estará en el punto de cocción adecuado. Personalmente, Samaniego me resultaba más original, más cultivado y más concluyente; pero es lo que hay y en la moraleja yankee me aplico.

Bajo esa estrategia tan peculiar como sibilina se han ido desarrollando los últimos seis meses, desde que el 15 de julio se cerrase la compra del CD Castellón por parte de Haralabos Voulgaris. Todos esperábamos tomas de decisiones importantes, radicales incluso, que se hiciera justicia en suma. Una desautorización de aquellos que, estando a punto de matarnos, han acabado premiados, y, aún más importante, sumarse a la causa contra Castellnou y contra David Cruz, por poner los ejemplos más lacerantes. Pero no, Bob y Pitch32 llegaron con un guion y lo han seguido a rajatabla, no es el mío ni al ritmo que me gustaría, pero reconozco que han ido conquistando etapas y, a día de hoy, tienen pagada la deuda inmediata y hasta han hecho pública su intención de cerrar este año el asfixiante concurso de acreedores, sin menoscabo de una envidiable situación deportiva. A nadie escapa que el equipo se confeccionó deprisa y corriendo, mas el criterio y el acierto de Fernando Gómez y Xavi Galván, junto a la indudable mediocridad de la categoría, nos permiten aspirar incluso al ascenso directo. Con ese objetivo se ha cambiado de técnico y han venido llegando estos días Borja Granero, Adrián Fuentes, Israel Suero y, a últimísima hora, no sé yo si improvisando, Jesús de Miguel. El esfuerzo económico es importante y cabe ponerlo en valor, con independencia del resultado final, pero habrá que mejorar sobremanera la planificación si queremos lucir vitola de club grande.

Para cuando le toque el turno a la Fundación también esperamos otro modelo de gestión. Que menuda herencia recibimos, con clasificaciones indecorosas, huida generalizada de técnicos y jugadores, alquileres desmedidos de viviendas, desprestigio por doquier.... No es por asustar a Santi Parra, a la sazón el nuevo factótum del fútbol base, pero le han dejado un erial del que han vivido unos cuantos sin vergüenza ni control alguno. Y, ahora, a ver quién se come ese sapo.

in memoriam

Mientras algunos desfilan de costado, renqueantes por el peso de las medallas del todo a cien que se compraron en rebajas, autonombrándose salvadores del CD Castellón, Manolo Godoy paseaba con la humildad y la hidalguía del hombre de bien que siempre fue. Indispensable en la negociación para que entrara Antonio Bonet y se evitara la disolución tras la nefasta etapa de Lausín, Sanmateo, Peteiro y compañía, en una situación calcada a la actual, prefirió siempre el segundo plano al protagonismo. Por eso duele en el alma su cita con el destino inexorable de la muerte, pero más aún que el club al que defendió no se acordara siquiera con un miserable minuto de silencio. Probablemente porque nadie de los actuales gestores tiene puta idea de lo que pasó entonces. Ni a fuego lento se puede digerir tanto oprobio.