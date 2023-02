Després de ja quasi tres anys i mig al capdavant del govern municipal de Vistabella del Maestrat, on hem passat dues grans nevades, vora dos anys de pandèmia, l’aparició d’una secta al nostre terme, i un llarg etcètera, la gent em pregunta, i amb tot això vols continuar com a alcalde?

La resposta és sí. Perquè sols en aquest temps hem creat i municipalitzat el servei de gestió dels residus urbans amb quatre llocs de treball al poble. Hem redissenyat el servei de menjar a casa, garantint la compra i elaboració de tots els productes servits al poble, en benefici dels comerços locals, i hem incrementat la nostra població un 20%, el que demostra que les nostres polítiques estan funcionant correctament.

Focus d’atenció

I tenim més coses en marxa: la rehabilitació del Santuari de Sant Joan de Penyagolosa, la creació de la primera aula-refugi de muntanya, un centre d’atenció diürna, el programa Edificant que reformarà la nostra escola, el campanar de Vistabella que torna a ser el focus d’atenció dels visitants, i moltes més.

Però vull que totes les polítiques, propostes i normatives que s’elaboren i afecten directament al dia a dia de la gent dels municipis d’interior estiguen més enllà dels nostres pobles, per tal de garantir les seues necessitats. Per això, he fet un pas endavant i presente la meua candidatura de Compromís a Les Corts Valencianes, per sumar amb el gran equip que s’ha preparat i continuar posant a les persones i la cura del nostre territori en el centre de les polítiques públiques autonòmiques. Per això i molt més, avant.

Alcalde de Vistabella