Assumiràs la veu d’un poble, i serà la veu del teu poble, i seràs poble, per a sempre, poble». Tal com diu el nostre poeta Vicent Andrés Estellés, ahir vaig anunciar que assumia la veu d’un poble, del meu poble, i que per a fer-ho feia un pas endavant com a candidat a l’alcaldia en les eleccions municipals.

Aquesta decisió l’he pres amb la responsabilitat que comporta i amb la convicció de tenir un projecte que beneficie al veïnat i atorgue una perspectiva de futur fructífera per a tot el poble. Després d’haver passat tota la vida pels carrers de la localitat i sent partícip de tots els actes i esdeveniments, pense que soc conscient de la realitat que viu la Vilavella i de les seues necessitats, les quals em disposaré a atendre-les apostant per la proximitat amb el veïnat i establint una política «de tu a tu». Millorar el poble «Seràs un poble caminant». El 28 de maig demanaré la confiança del meu poble amb l’únic objectiu que he mantingut des que vaig iniciar la meua trajectòria política, millorar el poble, sense perseguir cap benefici personal, només el col·lectiu, perquè eixe serà el meu triomf i el de tota la Vilavella. Així doncs, vull continuar fent caminar el poble amb polítiques destinades al desenvolupament del comerç local, la defensa de la citricultura, la conservació del nostre patrimoni, les tradicions o l’impuls de l’esport entre d’altres. Però també apostaré per un model que dinamitze l’oci juvenil, la recerca d’oportunitats i el benestar de les persones més grans. Ahir vaig iniciar aquest camí que és tot un orgull per a mi, però a la vegada un gran repte. Un recorregut que faré mantenint-me amb la meua manera d’entendre la política local i amb un concepte polític clar, «no ser res si no s’és poble». Candidat del PSPV a l’alcaldia de la Vilavella