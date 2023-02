Un modelo de futuro

Castelló avanza hacia un modelo de ciudad de futuro, con nuevas oportunidades, con nuevas formas de enfrentar los retos de nuestra época, con una mirada amplia e integradora, que pone el bienestar de las personas en el centro y que busca una prosperidad sostenible y justa. En este último tramo del mandato vemos materializados muchos de los proyectos por los que llevamos años trabajando desde el Ayuntamiento de Castelló, actuaciones como nunca antes se habían llevado a cabo en nuestra ciudad y que la refuerzan en el presente y la proyectan hacia un futuro mejor.

Esta misma semana hemos podido comprobar los avances en dos colegios de la ciudad, el CEIP Herrero y el CEIP Vicent Marçà. Junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y los concejales José Luis López y Francesc Mezquita, hemos visitado dos centros escolares que ejemplifican nuestra apuesta por la educación digna y de calidad. El colegio Herrero, cuyos trabajos están prácticamente acabados, ha sido totalmente renovado para dotar a la comunidad educativa de una instalación moderna, sostenible y digna. Esta reforma integral es posible gracias a la colaboración entre la administración autonómica y la municipal en el marco del pla Edificant, un programa que en Castelló contempla cuatro construcciones de colegios con una inversión de más de 20 millones de euros.

La educación es garantía de futuro. Propiciar las mejores condiciones posibles para la educación pública es una responsabilidad de primer orden para las administraciones, porque invertir en escuelas es invertir en las familias, invertir en mejores condiciones de vida presentes y futuras, invertir en un modelo de sociedad democrática, solidaria, justa y libre.

Épocas oscuras

Atrás han quedado épocas oscuras, en las que los servicios públicos se debilitaban, veían mermados sus recursos, mientras se despilfarraba en megaproyectos que acababan en maquetas y papel mojado. Porque quienes entonces gobernaban y hoy están en la oposición no tenían ni tienen un proyecto de ciudad, un modelo para el futuro de Castelló.

Por eso se afanan en intentar destruir, desacreditar, desprestigiar y boicotear cualquier actuación que redunde en beneficio de nuestra ciudad, porque siguen abonados al «cuanto peor, mejor». Lo han hecho durante más de un año con un proyecto estratégico de ciudad, como el de la avenida Lidón. Ayer mismo se recepcionaron las obras, han concluido los trabajos y los vecinos y vecinas ya pueden comprobar por sí mismos que el Partido Popular ha pasado meses mintiendo e intoxicando.

Afortunadamente, los hechos son tozudos y prevalecen sobre el ruido interesado. Gracias a la cofinanciación europea, hemos dignificado, modernizado y mejorado un vial estratégico. Y esa transformación no solo supone reducir la huella de carbono y mejorar la accesibilidad. No solo supone haber abierto un parque, el de Rafalafena, generando un espacio integrado. No solo implica reforzar la seguridad vial en los entornos escolares y crear espacios de convivencia vecinal, adecuados para todas las edades. También supone revalorizar un barrio y propiciar más oportunidades económicas para los comercios y la hostelería. Castelló definitivamente avanza hacia un futuro mejor.

Alcaldesa de Castelló