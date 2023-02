Tradicions i homenatges

Les nostres tradicions, l’esport i l’homenatge a una grandíssima persona s’ajunten este cap de setmana a Almenara, on gaudirem de l’acte d’exaltació de les falleres de la falla El Compromís i per altra part, tindrem una gran matinal futbolera amb la inauguració del camp de futbol 8 José Vicente Forment.

Després de les celebracions de l’any passat, encara amb els efectes de la pandèmia, la falla El Compromís afronta l’any 2023 ja amb la normalitat recuperada del tot i ho fa amb el primer gran acte del cicle faller, l’exaltació de les falleres majors i les seues corts d’honor esta vesprada en un gran acte on gaudirem de les nostres tradicions falleres. Des d’ací felicitar a qui serà la nova fallera major, Naiara Chordá, així com a la fallera major infantil, Roser Cardona, així com als presidents, Matíes Ocheda, que s’estrena enguany com a president infantil i com no, a Héctor Martínez Piña, que un any més està al front de la comissió, realitzant una gran tasca junt a la seua directiva.

La normalitat

Han sigut anys durs, des de que en 2020 hagueren de desplantar el monument quan ja lluïa al carrer, al 21, tampoc hi va haver falla, l’any passat encara en pandèmia, va començar la recuperació i enguany, la normalitat arriba de manera total a les nostres falles, i des d’ara començarem a gaudir-les de valent. Des d’ací, agrair i recolzar la tasca de la falla El Compromís que porta la tradició fallera a Almenara.

I si les Falles són tradició al nostre poble des de fa dècades, que hem de dir del nostre futbol centenari. Demà s’ajuntaran a Almenara el futur, el present i el gloriós passat de l’esport per a rendir homenatge a un gran del futbol, de l’esport en general i també una gran persona, al benvolgut José Vicente Forment, que tant ha fet i farà pel seu poble i per l’esport. Per això hem volgut que el remodelat camp de futbol 8 porte el seu nom.

Així, després de les obres realitzades amb el pla Castelló Avança de la Diputació, demà inaugurarem les instal·lacions amb un gran homenatge a Forment, que estarà rodejat de companys, però també del futur del nostre futbol, l’Escola de Futbol d’Almenara, que protagonitzarà una sèrie de partits davant equips de l’Escola del Valencia CF equip on va brillar el nostre gran jugador, que serà com no, el protagonista de la jornada en un merescut homenatge per part del seu poble, actes als que vos convide com a alcaldessa d’Almenara. Vos esperem!

