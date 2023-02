Arriben els ‘xupianuncis’

Quan s’arrimen eleccions els polítics professionals solen començar a publicitar tota mena de promeses i invencions del que un bon dia que mai arribarà faran i que en anys o fins i tot dècades no han fet. En les últimes comissions, des de l’oposició es va preguntar a l’equip de Govern per diverses notícies que de notícies no en tenen res, ja que no són més que el que denominaria xupianuncis: un hipotètic clúster sanitari a l’hospital de la Plana que ningú sap en què consisteix, un suposat ambulatori per a la zona centre que mai arriba, un imaginari centre municipal de benestar animal, un anunci d’un il·lusori nou centre d’FP que s’inventen on anirà sense ni haver parlat amb els responsables de la Conselleria o un teòric espai per a l’EPA i l’EOI que l’administració de la Generalitat valenciana haurà d’acceptar perquè se li acut a l’alcalde de Vila-real, siga viable o no.

La resposta dels regidors de l’equip de Govern socialista ens va deixar a tota l’oposició bocabadada: ningú tenia idea de res. Imaginen vostés la credibilitat dels projectes si ni el mateix equip de Govern sap en què consisteixen. També convindria analitzar com és possible que algú done credibilitat a tots estos xupianuncis i se’ls atorguen portades, fotos en color o nombroses línies de tinta per intentar fer creïble el que acaba sent el de sempre: mentides. Els xupianuncis de casa Pepe tenen la mateixa credibilitat que les excuses perquè ben entrat el 2023 un equip de Govern amb majoria absoluta com el de Vila-real no haja estat capaç d’aprovar els pressupostos. Amb tanta invenció de xupianuncis electorals no els deu quedar temps per a elaborar-los. Mentre no s’aproven seguirem posant els nous xupianuncis en la gàbia del canari. Regidor de Compromís per Vila-real