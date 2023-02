El 2 de febrer l’Església universal celebra la Jornada de la Vida Consagrada; a la nostra diòcesi es fa el dissabte 4. El lema d’enguany és Caminant en esperança. Caminant fa referència a la vida quotidiana amb acció continuada i persistent que no es cansa mai ni s’atura; en esperança indica la manera de viure avui la Consagració, mirant el futur amb el cor de Crist en qui nosaltres tenim fixa la mirada (He 12,2).

Els Consagrats són veritable riquesa de la vitalitat eclesial. Al nostre Bisbat, a més dels Monestirs de Vida Contemplativa que són un oasi enmig del nostre món, i de les Comunitats Religioses de Vida Activa dedicades tant a l’Ensenyament com a la Caritat, s’hi ha fet present a la nostra diòcesi la Vida Eremítica amb dues eremites que ja hi eren però, vinculades canònicament a Arquebisbat de Tarragona, i que ara ja s’han vinculat oficialment del tot a nosaltres.

Els Consagrats a Déu viuen de manera radical la solidaritat de què parla hui el profeta Isaïes a la primera lectura: «Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, acull a casa teva els pobres vagabunds». Autèntics referents per als qui hem rebut la marca de la consagració baptismal, aprenem la lliçó: «Si satisfàs la fam dels indigents, llavors s’omplirà de llum la teva foscor i el teu capvespre serà clar com el migdia».

Imitant l’exemple de l’apòstol Pau, que a Corint no va voler saber res més que Jesucrist i encara clavat a la Creu, els Consagrats són un model per a tota la Comunitat eclesial cridada a ser enmig del món un signe de contradicció amb l’Evangeli de Jesucrist com a senyera. Avui l’Església és urgida pel Senyor a reviure l’experiència paulina a Corint, davant una societat que viu a les antípodes dels valors cristians. Amb el poder convincent de l’Esperit, sense paraules ni recursos de saviesa humana, entre els corintis la fe no es fonamentava en la saviesa dels homes sinó en el poder de Deu. Aquest és el repte de l’Església avui que hem d’encarar sinodalment, amb els Consagrats exercint un paper destacat dins el Poble de Déu.

Administrador diocesà de Tortosa