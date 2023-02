Y a pesar de todo... seguiremos

Cuántas veces hemos dicho que las asociaciones de vecinos somos las ramas del árbol llamado Castelló de la Plana. La participación ciudadana se ha convertido, sin duda, en uno de los grandes pilares de la mayoría de las sociedades democráticas. La mayoría menos en Castelló. Y es que en los últimos años nuestro protagonismo ha ido decayendo hasta índices irrisorios. Queremos recuperar ese protagonismo que se merece la ciudadanía y que nunca debió de perderse y todo para que haya un único ganador, los vecinos y las vecinas de Castelló.

¿Os suena aquello de 24 horas al día y 365 días al año? Esto sería la definición de sede electrónica, pero no, es el tiempo que dedicamos presidentes de las asociaciones de vecinos como yo. Y de forma altruista, sin nada a cambio. Por ello sólo pedimos que se cuente más con nosotros y que nos dejen trabajar por mejorar la calidad de nuestros barrios y de la ciudad.

Actualmente, veo en las asociaciones de vecinos falta de ilusión. Falta de ilusión que hace que no se puedan realizar las reuniones del Consejo Municipal de Participación Ciudadana por falta de quórum porque la gente no va, no está motivada.

El pasado miércoles 25 de enero, la junta de Coasveca teníamos que reunirnos con el Concejal Delegado de Participación Ciudadana, quería asegurarse así que hubiera quórum en dicha reunión ya que el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, en estos casi 4 años de legislatura apenas se ha reunido por falta del mismo. Pues bien, dicha reunión no se disputó porque no recordaba que se había fijado esa fecha y tenía otras reuniones. ¿Y así, cómo quieren tener quórum en los Consejos de Participación Ciudadana? ¿Cómo se va a motivar a las asociaciones ? Bueno, nosotros a pesar de todo, seguiremos.

Además, por si faltara poco, las asociaciones y comisiones de fiesta hemos realizado nuestras fiestas veraniegas, recuperando así las tradiciones tras la pandemia. Pero eso sí, de momento fiestas pagadas desde nuestro esfuerzo ya que la subvención en forma de ayuda con la que disfrutábamos cada año, de momento no sabemos nada ella. Solo recibimos una notificación con las bases de las mismas y, tras presentar el proyecto, tan sólo sabemos que antes de marzo hemos de justificar pero no sabemos el qué, ni cuánto. El dinero ya nos lo hemos gastado, pero no sabemos si lo recuperaremos ni cuándo será.

Para terminar hago una reflexión para que penséis: ¿qué es realmente para vosotros la participación ciudadana?

Solo decir que es un hecho comprobado que aquellos gobiernos que ejercen la participación ciudadana de forma directa, consiguen muy buenos resultados, tanto en la mejora del bienestar de sus vecinos como en el progreso de las ciudades.

Quédense con esto porque nosotros, a pesar de todo...seguiremos.

Pte. Asociación de Vecinos de las galeras y Adyacentes de Castellón y vocal de Coasveca