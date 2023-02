Rebajas de malversación

La rebaja de las penas del delito de malversación es un auténtico disparate. La modificación del Código Penal pactada entre el PSOE y ERC reduce la pena máxima de ocho a cuatro años. Expresamente busca beneficiar en primer lugar a todos los políticos catalanes independentistas. Investigados, procesados o condenados a consecuencia del golpe de Estado que perpetraron y que sufragaron con dinero público, o sea, de todos nosotros. Los delincuentes pactando su pena con el gobierno, increíble pero cierto y único en el mundo civilizado.

En segundo lugar favorece a Griñán y todos sus compinches de los ERE, más de 700 millones perdidos. Dicen que no se enriquecieron personalmente, mienten. La alteración del resultado electoral con la creación de una red clientelar que les colocó años y años con cargos y sueldos públicos parece un claro enriquecimiento. En la empresa privada no contratarían a estos chorizos en la vida. Detrás van todos los casos de malversación que tanto nos han escandalizado estos años y que usó Sánchez para su acceso al poder: Noos, Púnica, Kitchen, etc. Montones de corruptos a la calle. El Poder Judicial, el Tribunal Supremo y la Fiscalía Anticorrupción aseguran que habría que revisar a la baja multitud de sentencias. Igual que ha pasado con los violadores con la ley del sí es sí. Allí era torpeza e ineptitud, aquí es malicia y compra de apoyos.

Es curioso que el rechazo que la corrupción generó en la sociedad hace unos años, ahora parece que no nos afecte, y no debe ser así.

Es un escándalo vergonzoso que hay que rectificar lo antes posible.

Notario y doctor en Derecho