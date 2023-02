Atac a tot l’interior

Hui, només despertar-me m’ha arribat la notícia de que el BOE donava llum verda al Magda, un megaprojecte de 260.000 panells fotovoltaics totalment desproporcionat; una actuació que afecta centenars d’hectàrees de cultius, que suposa la tala de 60.000 arbres i que és un clar atemptat al nostre territori. I per què l’alcalde de Vistabella escriu hui sobre un projecte que no toca el seu terme? Respondré amb paraules del portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví: «Perquè la decisió del Govern d’Espanya és un colp molt dur i una declaració de guerra a les comarques de l’interior de Castelló, a la lluita contra el despoblament i a l’ús racional del territori». Hui és les Coves i demà pot ser Vistabella.

Ho pense fermament: donant llum verda al projecte Magda, el Govern central de PSOE-Podemos comet un error garrafal. I ho fa, a més, en contra del criteri de les Conselleries, ja que precisament la setmana passada Territori rubricava un informe negatiu al Magda per les seues greus afeccions.

En contra del criteri dels pobles

Però al Govern de Madrid li han sigut igual els informes. I de nou, en contra del criteri dels pobles i de la gent que vivim al territori, des de Madrid se dona llum verda a un projecte que fa malbé la nostra terra. De nou, el Govern de Madrid, amb traïdoria, autoritza megaprojectes energètics, com va fer fa uns anys el dia de Magdalena autoritzant la MAT Almassora-Morella, i com va fer la vespra de cap d’any autoritzant les MAT dels Ports... D’amagades, sense fer cas als informes de les institucions valencianes i desoint el clam dels nostres pobles. El més preocupant és que el Ministeri dóna llum verda al Magda perquè està sotmès als interessos de les grans elèctriques, que ara estan especulant amb les renovables.

Des de Compromís no només lluitem per un model més sostenible de gestió del territori, sinó que defensem un nou model energètic de proximitat, que aprofitant les teulades, els terrenys no urbanitzats..., genere energia prop d’on es consumeix. Un model viable, sostenible i més democràtic.

Alcalde de Vistabella