Encara el dia no és arribat de la nostra Magdalena, però ja falta menys. Ho tenim ahí! Els que em coneixen saben, que des de que soc president de la Diputació arrossegue una gran frustració: no hi ha hagut Pregó! No he pogut eixir al Pregó! Al 2019, quan vaig ser elegit president, molts amics m’ho preguntaven: estaràs a la tribuna o continuaràs eixint al Pregó? La meua resposta sempre era la mateixa: continuaré eixint. Però... estem en mans del fatum, del destí, que dirien els clàssics. I dos anys la dissortada pandèmia i l’any passat la pluja, van fer que no hi haguera Pregó.

La meua relació amb el gran pòrtic de les festes fundacionals castellonenques ve de molt lluny i la tinc per duplicat, al quadrat. Participe en el Pregó per partida doble a falta d’una volta pel recorregut, en faig dues. M’explique.

Ja fa vint-i-sis anys que al meu poble fem la festa Suera: Vespra de Reis. Un poble al carrer, una gran mostra etnològica de recuperació d’usos, costums i tradicions. I des del principi vam tindre clar que una manifestació costumista com la nostra havia d’estar a la capital de la Plana el dia de l’inici de les seues festes magdaleneres. I així ho fem. El Centre Cultural Suera prepara una escena típica de la seua mostra etnològica i el que es parla no pot deixar d’estar present en algun dels personatges que representa un dia tan assenyalat: alcalde, sereno, tractant de cavalleries, etc. I, per altra part, ja fa també vint-i-vuit anys, l’Associació Pentecosta va pensar encertadament que no estaria de més que en la part històrica del Pregó estigueren representats els bisbes que van acompanyar al Rei En Jaume en la conquesta d’aquestes terres. Dit i fet, aquí estem vestits de bisbes, en el meu cas, Vidal de Canelles, bisbe d’Osca.

Eixiré de Papa

Quan ja pensava que aquest any sí, al Pregó del 2023 sí que eixiria de bisbe, resulta que tampoc, tampoc podrà ser. No eixiré de bisbe perquè eixiré de Papa, ni més ni menys que Benedicte XIII, el Papa Luna. I ho seré, casualment, l’any del set-cents aniversari de la seua mort (Illueca 1328 -Peníscola 1423). L’Associació dels Templers de Castelló nomena Papa Luna alguna persona rellevant de la societat castellonenca. El passat mes de gener al sopar templer varen ser anomenats templers d’honor els bisbes del Pregó. Sant Vicent Ferrer el periodista Ximo Górriz i el que escriu Papa Luna. I Bàrbara Breva va ser distingida com a mestra templera. Moltes gràcies per aquesta designació que anirà acompanyada d’una altra no menys rellevant, la de Alcaid de la Host del Castell Vell, una altra destacada associació castellonenca molt lligada a les festes fundacionals i a la pervivència de les seues tradicions. Amb la Confraria de l’arròs i la taronja hem portat els productes de la nostra terra, de Castelló ruta de sabor per tota Europa. Recentment, vam estar a Verona ( Italia) i Dijon (França) i hem aconseguit dur a Castelló el proper Congrés de Confraries Enogastronòmiques.

Vull ací donar públicament les gràcies a aquestes dues entitats tan lligades al món de la festa i de les tradicions per haver pensat en mi com a Papa Luna i com Alcaid, respectivament i espere estar a l’altura d’ambdues representacions. Un aspecte molt positiu de l’activitat pública, que en té d’altres no tan positives, és estar prop de les persones i entitats de la societat civil, i saber de les seues inquietuds, dels seus projectes, de les seues il·lusions. Si aquestes persones t’atorguen el seu reconeixement no pots més que estar agraït i continuar treballant per fer de la institució que representes una entitat propera a la ciutadania, als seus problemes i als seus reptes de futur. I no pots deixar de pensar que estem en el bon camí i que aquesta és també una bona forma de celebrar el dos-cents aniversari de la institució provincial.

President de la Diputació de Castelló