Per a seguir transformant Borriana, després de dos legislatures, em torne a presentar a l’alcaldia en les pròximes eleccions amb la mateixa il·lusió i afany que la primera volta. Tinc molt clar que per damunt de tot està Borriana i el meu propòsit per a la pròxima legislatura és seguir convertint-la en una ciutat per a les persones, una ciutat moderna, capaç de generar oportunitats per a tots i totes i impulsar el teixit econòmic local.

Amb aquesta premissa convide a tota la ciutadania que conega el projecte de futur per a Borriana dissabte que ve a les 18.30 hores a la sala d’actes de Caixa Rural, on em presentaré com a candidata amb el suport de la companya i amiga Diana Morant, ministra de Ciència i Innovació, i exalcaldessa de Gandia.

En un moment de incertesa econòmica i social, necessitem més que mai un Govern estable i els socialistes de Borriana hem demostrat ser garantia d’estabilitat, un equip capaç de teixir xarxes amb la societat i construir ponts amb altres forces polítiques pel bé del municipi.

La història es conta a soles, amb fets i evidències. En 8 anys hem aconseguit aprovar 8 pressupostos en temps i forma, hem executat inversions per valor de més de 18 milions d’euros i hem reduït el deute en més de 8 milions, per aconseguir noves metes que milloren la qualitat de vida de les més de 35.000 persones que viuen a Borriana.

He treballat i treballaré amb un projecte propi per a seguir construint la Borriana que ens il·lusiona. Per aconseguir una ciutat sostenible i resilient, per a renovar la ciutat i protegir els habitatges de les inundacions, per a impulsar el teixit econòmic local, per a desenvolupar inversions estratègiques.

Una ciutat que fomenta l’ús d’energies renovables amb l’aprovació de beneficis fiscals, que cuida el seu patrimoni. Una ciutat que avança en noves tecnologies per a facilitar la comunicació entre ciutadania i Ajuntament, però també aplicades a la via pública per a millorar la seguretat vial o per a vigilar la qualitat de l’aire. Una ciutat que ofereix oportunitats i espais per a tota la població. Una ciutat en què tots els barris tenen el mateix pes i on l’educació i la sanitat pública de qualitat arriba a cada racó.

Nou rumb

Representem el futur perquè, després de dos legislatures, Borriana ha mamprès un nou rumb gràcies a l’aposta per un projecte col·lectiu de ciutat. Amb passió, hem aconseguit que Borriana avance per la senda de la cohesió social i siga reconeguda pertot com una ciutat sostenible, moderna, social i amb una aposta cultural vibrant.

Des del grup socialista seguim il·lusionats per continuar construint la Borriana que volem i això només serà possible amb tots i totes. Amb els nostres principis, escoltant i col·laborant, continuarem posant Borriana i les persones per damunt de tot. Vos espere dissabte.

