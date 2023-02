El cambio es la suma de todos

La agenda del cambio está en marcha en la Comunitat Valenciana. La ilusión entre la gente crece y en la calle se palpan las ganas de que el cambio sea una realidad para dar a nuestra tierra el impulso que merece. Solo esta semana, en la provincia de Castellón, el PP ha programado más de una treintena de actos y reuniones con diversos colectivos para escuchar sus reivindicaciones y trasladarles las medidas que pondremos en marcha si los ciudadanos nos apoyan en las urnas a partir del próximo mes de mayo.

Estamos ante un reto ilusionante donde lo más importante son los derechos y posibilidades de cada uno de los ciudadanos en la Comunitat. Hay mucha gente en estos momentos que está en una lista de espera en sanidad para hacerse una prueba o ser operado, que no llega a final de mes, que no puede pagar la luz ni la hipoteca, que no puede encender la calefacción porque nunca les llega el bono térmico solicitado, que no puede acceder a una vivienda porque no hay viviendas de protección oficial ni ayudas para el alquiler o que padecen impagos y retrasos por parte de la administración.

Hay mucha gente que ha tenido que cerrar su negocio porque no podía aguantar más, que están ahogados por los costes y por la subida de impuestos. En la provincia, en enero, cada día han bajado la persiana seis profesionales por cuenta propia y a los 41.000 autónomos que continúan adelante con el nuevo año les han vuelto a aumentar la cuota mensual. Hay otros miles de trabajadores que, o han sido despedidos o están en vilo por la situación de incertidumbre de la empresa en la que trabajan.

Estamos aquí para cambiar esa incertidumbre desde la responsabilidad y el trabajo, con medidas concretas y realistas. Somos muy conscientes de lo que tenemos que hacer y por dónde hay que empezar a hacerlo. La 26 Interparlamentaria del PP celebrada el pasado fin de semana en Valencia puso las bases de los futuros gobiernos populares, también a nivel municipal.

El gobierno más caro de la historia

No puede ser que el gobierno más caro de la historia, con más asesores nombrados a dedo y con el gasto del sector público disparado, no se haga cargo de problemas como que la mitad de las ambulancias viajan sin médico o que la lista de espera para hacerse una prueba diagnóstica puede ser de hasta siete meses en algunos departamentos de salud. No puede ser que estén pendientes solo de sus despachos, sin dar explicaciones de nada, mientras la gente pierde sus derechos. No puede ser que desde el Consell de Puig no se luche ni se reivindique nada. Que no pintemos nada a nivel nacional y que seamos los últimos.

Tenemos un proyecto de gobierno para poner en marcha esta tierra. Sabemos a dónde vamos y qué queremos: blindar la sanidad pública como la principal prioridad, un pacto por la educación donde se prime la libertad y el esfuerzo, alcanzar el sistema de financiación que merecemos para nuestros servicios públicos, y poner en marcha la revolución fiscal para ser un territorio atractivo para la inversión y demostrar que con impuestos más bajos para los ciudadanos podemos mantener y mejorar los servicios públicos.

Sabemos lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Tenemos un proyecto de gobierno para poner en marcha la Comunitat Valenciana sabiendo a dónde vamos: un plan concreto, con medidas que beneficien directamente a los ciudadanos.

Estamos ilusionados y preparados, movilizados, con los brazos abiertos para hacer un gobierno para todos, sin ningún tipo de exclusión. Sonríe que ya se van. El cambio en la Comunitat Valenciana y en España ya está en marcha gracias a la suma de todos y es imparable.

Presidente PPCV