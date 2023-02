Querid@ lector/@, es cierto y a la vista está, que hay realidades que por un motivo u otro impresionan a la peña ciudadana en general y, a mí, en particular. No niego que, al menos en mi caso, esa alteración sobrecogedora puede ser por ignorancia. Claro que sí. Pero así y todo, repito, ver y pensar las cifras del impacto ambiental que supone la instalación de la megaplanta Magda de energía solar en tierras de Castellón, no solo me llama la atención sino que, además, me afectan, sobresaltan y hasta me acojonan. Más o menos.

Y es que, según mi criterio, no hace falta ser un entendido ni un espabiladillo en la materia. A todas luces, todo eso de 260.000 paneles entre les Coves de Vinromà y Benlloc, 500 hectáreas bajo placas solares, un muro o perímetro vallado de 94 km y 2 metros de altura, nueva línea de muy alta tensión de 53 km y 143 torres, 60.000 árboles talados… suena a demasiado, a algo desmesurado. Te anima a pensar, desde cualquier racionalidad, pero también desde el hecho de vivir aquí, que debemos ser partidarios de la transición energética pero así no, respetando el territorio y sin tanta agresión al medio ambiente y al paisaje. Gobiernos autonómicos Bueno pues, a pesar de lo dicho, uno de los detalles que me ha preocupado en esta historia es ver cómo aún existen gentes e instituciones, en este caso el Ministerio para la Transición Ecológica, que no entienden bien del todo lo que supone la organización territorial del Estado, lo de tener gobiernos autonómicos. Me refiero a que sin querer suprimir el derecho y la obligación que tiene el ministerio de emitir el dictamen medio ambiental que considere oportuno (en este caso ha dado como buenas las correcciones al impacto ambiental presentadas por la empresa), debería pararse a pensar y abrirse a la reflexión y al diálogo cuando el Consell, el legítimo gobierno valenciano surgido de las urnas, le dice en defensa del bien común, que esa instalación además de inviable por razones técnicas tiene intolerables efectos negativos sobre el medioambiente, sobre la avifauna y el paisaje. Analista político