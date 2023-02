Els temps dels barris ja estan ací. De fet, ho estan des que l’equip de govern de l’Ajuntament d’Almassora va decidir que els fons propis i els que demanem a altres institucions revertisquen en una millora dels diferents districtes. Els últims a percebre-ho seran els de l’entorn de Boqueres gràcies a l’arribada de 3,8 milions d’euros de la Unió Europea a través dels Next Generation.

Sense inversió no hi ha projecte possible, només propostes, promeses o fins i tot fum, molt de fum. Era el que passava quan prometien al veïnat de la Vila que anaven a peatonalitzar-la (però no hi havia diners reservats), que s’enderrocaria el Grup B junt a Fàtima (però ni un euro), que la pantalla acústica s’alçaria front al Serrallo (sense comprar terrenys). El paper és molt sofrit però amb la intel.ligència del veïnat no es juga.

Rehabilitar vivendes dels anys 70

Per això ahora podem demostrar que ja estan ací els 3,8 milions per a rehabilitar vivendes dels anys 70. Les triades no ho són perquè sí, sinó per tal d’aconseguir que ens aprovaren les ajudes, però ja els avance que no seran les últimes. No anem a perdre l’oportunitat de demanar, com vam aconseguir la bandera blava de la platja o la de la senda del Millars, en aquelles convocatòries on pensem que Almassora es mereix estar.

El barri de Boqueres rebrà així fons diferents però tan importants com els que ja gaudim dels Feder i que han permet transformar Pius XII o Corell, que en breu estrenarà reforma. Són els que en uns dies deixaran que un solar brut passe a ser un circuit ciclista junt al col.legi Santa Quitèria i els mateixos que renovaran la seu del veïnat de Fàtima i obriran un nou espai. Com els que solventen les inundacions de l’avinguda Castelló, inclouen leds a la platja o modifiquen un carrer/autopista Sant Jaume en un bulevar de peatons, ciclistes, patinadors i escolars.

És l’hora dels barris, de tota la gent que fa que Almassora siga una ciutat perfecta i ideal per a viure. Així és: al 2022 vam superar per primera volta la barrera dels 27.000 habitants amb 500 nou censats. De rècord!

Alcaldessa d’Almassora