El model de Compromís

Estem en any electoral, i una d’eixes coses que sempre em fa pensar és com els faig arribar el missatge, com els explique el nostre model i les nostres propostes en un món cada vegada més complexe, i on la polarització del bipartidisme, el crit i la crispació, no deixen lloc ni al debat ni a la reflexió, justament quan més la necessitem.

Vivim una situació política on el teu adversari no perd ni un moment en exagerar, donar-li la volta o directament ficar en la teua boca coses que no has dit sols per fer-te quedar mal o semblar més progressista. Ostres!, si ací en Castelló el PP ha sigut capaç de calumniar i abusar del sistema judicial demanant sis anys de presó al meu company Enric Nomdedéu per un delicte que no existia. Sols per calumniar i arrapar vots.

I això em fa pensar com amb aquesta crispació, amb aquesta demagògia, puc entrar als matisos entre polítiques que a priori fem totes i tots pel bé del nostre poble, eixos que ens fan ben diferents.

Un exemple. Compromís volem garantir drets i serveis. Perquè? Doncs perquè és el que ens iguala, crea societats justes, fa que ningú quede enrere i són la millor manera de combatre la inflació. Sí, la inflació, un dels principals mal de caps de totes i tots nosaltres, el preu de les coses, el que costa pagar la llum, omplir el carro de la compra. Ens preocupa, i molt. Davant d’això, el bipartidisme es llança en una subhasta desaforada, oferint baixades d’impostos, o bonificacions generalitzades, sense discriminació.

Baixar fins tres vegades l’IVA

I enfront del model bipartidista, hi ha altra opció, la de Compromís, la d’una tributació justa. Baixar impostos per baixar pot ser útil amb un problema circumstancial, però no estructural... recordem que en 2021, quan ningú pensava en la guerra a Ucraïna, el Govern va baixar fins tres vegades l’IVA de la factura elèctrica, i no va impedir que pujara. La solució al repte energètic era altra, no l’IVA.

I el mateix passa amb les bonificacions. Com els he dit, la millor manera de lluitar contra la inflació i els seus efectes en les famílies és garantir drets. Perquè un bono de guarderia no impedirà que puge el preu, o que hi haja qui malgrat tot no puga pagar-la, però si fem aules de dos anys gratuïtes, si hi ha un banc de llibres gratuïts, si hi ha una atenció que té cura dels teus majors... tots aquests serveis públics, gratuïts i de qualitat, no sols generen benestar, sinó que suposen un estalvi per les famílies.

Portaveu de Compromís per Castelló a l’Ajuntament de Castelló i a la Diputació