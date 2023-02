Más recursos para la salud mental

Mens sana in corpore sano. El ansiado equilibrio entre el bienestar físico y emocional al que nos remite la cita de Juvenal ha sido, desde tiempo inmemorial, una de las principales aspiraciones del ser humano. Sin embargo, y a pesar del creciente interés que en el mundo moderno despierta la actividad física --el cuerpo--, tradicionalmente no se ha dado tanta importancia a la salud emocional, a la mente. Los datos son tremendamente preocupantes, espoleados por el impacto que, según todos los estudios, ha tenido la pandemia por el covid-19 en nuestra sociedad y, en particular, en los sectores más jóvenes. Un problema grave que nos deja datos muy preocupantes, como el incremento del 40% de los suicidios entre los jóvenes, vinculados en muchas ocasiones al acoso o el mal uso de las redes sociales.

En Vila-real hace tiempo que venimos preocupándonos y ocupándonos tanto del cuerpo --con una red de instalaciones deportivas triplicada en 11 años-- como de la mente. Este camino no lo hemos hecho solos: con una sociedad civil profundamente implicada y activa, hace años que en Vila-real la salud mental es una prioridad. Fundamentalmente, de la mano de la Fundación Manantial y los recursos que han ido implementando en los últimos años, tomando el testigo de la Fundación Primavera: la residencia comunitaria Santa Ana, el CRIS, las viviendas tuteladas o las empresas de inserción Manantial Vilamico y Manantial Integra. Recursos a los que se suman muchos otros, como el Centro de Atención Temprana Maria de Luna, Hospital de Día de Salud Mental del Consorcio Hospitalario Provincial, Neurovila de Fundación Caixa Rural Vila-real, centro de día Molí la Vila de AFA Castellón, nuestra Unidad de Prevención de Conductas Adictivas o nuestro Centro de Día Lluís Alcanyís, además de la residencia de discapacitados, el centro ocupacional o el colegio de educación especial La Panderola, entre otros. En esta amplia red de atención sociosanitaria para la salud mental se enmarca también el trabajo de nuestras asociaciones, como la Asociación Española contra el Cáncer, Cruz Roja, Castellón contra el Cáncer, XiCaEs, Acudim, Joventut Antoniana o TotsUnits. Liderazgo Esta semilla que plantamos hace 11 años, que hemos abonado y regado en alianza sociedad, este liderazgo que Vila-real ha logrado establecer en la atención a la salud mental, ve ahora sus frutos con la construcción de un centro de referencia en salud mental que, incluido en el Plan de acción en salud mental, drogodependencias y conductas adictivas de la Generalitat, nos permitirá seguir avanzando y afianzando el liderazgo en este ámbito. El propio comisionado del Consell para el plan de acción, Rafael Tabares, pudo comprobar la potencia de nuestro modelo de atención a la salud mental y de atención sociosanitaria y ratificar la inclusión de nuestra ciudad en el plan, con un centro para el que ya estamos dando importantes pasos, con el objetivo de que la nueva Vila-real del siglo XXI sea una ciudad más solidaria e inclusiva. Una nueva Vila-real más sana, también en el ámbito de la salud mental. Alcalde de Vila-real