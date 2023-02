Fa uns dies l’agrupació socialista d’Almenara va dipositar en mi la seua confiança per a tornar a ser la candidata a l’alcaldia d’Almenara pel PSPV-PSOE per a les properes eleccions municipals del mes de maig, encàrrec que he acceptat per a ser de nou l’alcaldessa de totes i tots, amb les mateixes ganes de sempre, i més il·lusió i força que mai, encapçalant un gran equip de dones i homes socialistes per a continuar pel bon camí i afrontar amb energia i valentia els reptes d’un futur apassionant que tenim per davant, perquè Estime Almenara.

Han sigut quatre anys marcats per la pandèmia que ens va sorprendre només començar l’any 2020, a la que hem tingut que dedicar temps i esforços on la prioritat ha sigut cuidar al màxim als veïns i veïnes de la localitat dins de les meues possibilitats. Cal destacar el comportament exemplar i solidari del meu poble durant els temps de pandèmia, del que estic orgullosa i mai oblidaré. Però, no tot ha sigut pandèmia, i el treball diari, l’esforç continuat, i el deixar-se la pell pel poble ha començat a donar els seus fruits. Així, s’ha fet justícia amb la nostra platja Casablanca i després de moltíssims anys, hem aconseguit que es complirà la històrica demanda dels espigons, que ja estan a començant a fer la seua feina i és més, obrin la nostra mar al futur turístic i econòmic. I també s’ha remodelat l’escola amb el pla Edificant, i s’ha treballat i preparat tot per a rehabilitar el nostre castell, obra que començarà en breu, s’han millorat els serveis, i s’ha fomentat l’economia i l’ocupació, així com la igualtat, la cultura i les nostres tradicions. Es més en aquestos quatre anys, hem posat les basses del futur, d’un futur esperançador amb moltes il·lusions i propostes que prompte voran la llum. Llocs d’ocupació El proper objectiu és la creació de llocs d’ocupació. I ahí està el gran repte, que de ben segur aconseguirem, i per al que s’està treballant de valent. Volem desenvolupar el Polígon Barranc de Talavera per omplir-lo d’empreses i generar llocs de treball i progrés per als veïns i veïnes. Durant aquestos anys he tingut la vostra confiança per ser l’alcaldessa d’Almenara. He posat sempre els interessos de tot el poble per damunt dels particulars o partidistes. No ho entenc d’altra manera i és perquè vull una Almenara per a totes i tots. Estime els nostres carrers, la nostra gent, els Estanys i el Castell, la nostra cultura, les festes i les tradicions, la igualtat i l’esport. En definitiva: Estime Almenara i m’agradaria que l’estimares amb mi. Alcaldessa d’Almenara i secretària general del PSPV d’Almenara